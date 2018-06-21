Фото: ffprom22.ru
Напряженные отношения между Россией и США, сложившиеся в последние годы, не останавливают поставки алтайской пищевой продукции в Америку.
Как сообщили в региональном управлении по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, на минувшей неделе предприятие из Троицкого района направило очередную партию меда в США.
Речь идет об объемах, определяемых цифрой 13,6 тонны.
В управлении добавляют, что пчеловоды и предприятия-переработчики Алтая продолжают активно наращивать объемы поставок алтайского меда за рубеж.
В данный момент наша продукция экспортируется также в Казахстан, Белоруссию, Таджикистан, Китай, Монголию, Афганистан, Польшу, Германию, Японию, США и Канаду.
Комментарии
13 тонн, ну все алтайский край захватил рынок меда в США
считаем по 500 р. литр, переводим в баксы и получаем аж 106 тыс. долларов))))))))))
А ты попробуй хотя бы 1 кг туда отправить. в США одни из самых жестких требований к ввозимому меду.
и да, забыл добавить, это все благодаря новому губернатору, без него такое было бы невозможно!
А ты попробуй хотя бы 1 кг туда отправить. в США одни из самых жестких требований к ввозимому меду.
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То есть весь нормальный мед уехал в США?
Причем тут санкции??? вроде мед не входит в санкционный список
Комментаторы, ну не идиоты ли вы?
В любом случае, пускай это даже минимальный объем, продажа алтайских товаров - это хорошо. И не важно куда они поставляются.
К сожалению, все товары хорошего качества вывозятся за рубеж так как продавать за валюту выгодней, а все что не удалось вывезти продают уже нам