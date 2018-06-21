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Власти Барнаула предупреждают о временной приостановке подачи природного газа некоторым абонентам в связи с работами на газопроводе.
Как уточняют в пресс-центре городской администрации, с 10:00 25 июня до 10:00 30 июня Алтайское линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Томск" будет производить работы на магистральном газопроводе и текущий ремонт газораспределительных станций в районе поселков Землянуха, Спутник и Мохнатушка.
"Подача природного газа для промышленных потребителей, запитанных от этих станций, будет приостановлена. Газоснабжение населения останется без изменений", — указывают в мэрии.
Кроме того, в указанный период ООО "Газпром газораспределение Барнаул" будет выполнять внеплановые работы на газопроводе высокого давления от ГРС-1 Барнаула до ТЭЦ-1 (энергетическая нитка).
С 08:00 26 июня до 17:00 27 июня транспортировка природного газа будет временно прекращена населению поселков Научный городок, Гоньба, Землянуха, Казенная Заимка и абонентам по улице Горской.
В мэрии подчеркивают, что все абоненты были уведомлены ресурсоснабжающей организацией о приостановлении подачи газа.
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