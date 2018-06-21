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Свыше 74,8 тысячи школьников отдыхают в 843 организациях на Алтае. Об этом сообщает пресс-служба минобрнауки Алтайского края.
В ведомстве отметили, что все лагеря получили санитарно-эпидемиологические заключения, в них прошли комиссионные проверки, подписаны акты приемки, которые дают разрешение на проведение оздоровительных смен. "Каждый из них укомплектован опытным квалифицированным персоналом", — подчеркнули в пресс-службе.
На базе 794 образовательных организаций открыты лагеря с дневным пребыванием детей и профильные лагеря. В них отдыхают свыше 59,6 тысячи школьников. Для ребят подготовили развлекательные, интеллектуальные мероприятия, а также спортивные игры и состязания.
Свыше 15,2 тысячи школьников отдыхают в 68 загородных, санаторно-оздоровительных и палаточных лагерях и детских санаториях. В первую смену для них проведут Единые дни безопасности - сотрудники МЧС организуют учебно-тренировочные занятия с детьми по отработке и закреплению знаний, навыков и умений при ЧС. Также в регионе пройдут правовые площадки "Учимся выбирать" и акция "Единый Олимпийский урок", которая посвящена Всемирному Олимпиадному дню. Во всех организациях пройдет Единый день энергосбережения "Вместе ярче — 2018". Кроме этого, Алтай поддержал инициативу совета отцов при уполномоченном по правам ребенка при президенте РФ и ОНФ о проведении в июле-августе Всероссийской акции "Отцовский патруль".
Программу профильных лагерей открыли "Президентские игры", "Президентские состязания", "От юнармейца до генерала", "Истоки", "Инженерные каникулы. Кванториум22" и другие. В них поучаствовали свыше 1,3 тысячи детей.
Подчеркивается, что обеспечение безопасности пребывания школьников в лагерях и санаториях находится на особом контроле всех надзорных органов, уполномоченного по правам ребенка при губернаторе региона Ольги Казанцевой, а также краевого минобрнауки и органов местного самоуправления.
В пресс-службе подчеркнули, что из бюджета Алтайского края в муниципалитеты направили 116,5 миллиона рублей на оказание мер господдержки и проведение первой оздоровительной смены.
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