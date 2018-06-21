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Население Алтайского края пьет больше, чем в среднем по России

, ИА "Амител"
Потребление алкоголя в нашем регионе существенно превышает общероссийский показатель

Фото: mos.news

Минздрав Алтайского края озабочен высоким уровнем потребления алкоголя в нашем регионе, который превышает средний показатель по стране.

Об этой проблеме в ходе заседания краевого правительства высказалась временно исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Ирина Долгова.

По ее словам, уровень потребления алкоголя в 2017 году на Алтае составил 14,6 литра. "Этот показатель превышает общероссийский, а общероссийский показатель составляет 10 литров", — цитирует Долгову "Интерфакс".

Чиновница подчеркнула, что для преодоления негативной тенденции следует предпринять "много совместных усилий".

Глава краевого минздрава отметила, что региональные власти ожидают принятия на федеральном уровне правовых актов, позволяющих предпринять дополнительные меры по снижению уровня потребления табачной и алкогольной продукции.

"К концу 2025 года нам необходимо увеличить долю граждан, приверженных здоровому образу жизни, до 60%, систематически занимающихся спортом — до 45%, снизить распространенность потребления табака до 27%, снизить потребление алкоголя на душу населения — до 14 литров", — обозначила задачи Ирина Долгова.

Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко, в свою очередь, указал на то, что для решения вопроса необходим комплексный подход.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

21.06.2018 13:12
- гость -

Радуйтесь - акцизы платятся, потребление растёт, экономика двигается. Лицемеры, озаботились они.

0  0
21.06.2018 13:13
- гость -

Только поднятие уровня жизни может снизить алкоголизацию начеления

0  0
21.06.2018 13:17
Гость

Какой уровень социальной и экономической жизни такое и потребление . Уровень жизни у нас в регионе как-будто у нас война была.

0  0
21.06.2018 13:21
- гость -

А у нас только на такой отдых денег хватает

0  0
21.06.2018 13:23
- гость -

А у нас только на такой отдых денег хватает
______
Многим даже горный не по карману

0  0
21.06.2018 13:27
- гость -

Когда водка качественная, хорошая, и когда есть с кем посидеть! Почему бы тут и не выпить?

0  0
21.06.2018 13:28
- гость -

ну хоть где то мы в первых рядах ))

0  0
21.06.2018 13:31
- гость -

Живем на природе,где такие полные прекрасные реки, красивые озера, лесные угодья!
А если вся эта красота, да в окружении ваших друзей сидящих на вашей кухни! Какой там может быть - Крым и Сочи!

0  0
21.06.2018 13:41
Грантштейн

По данным ОЭСР:
Первая десятка стран по потреблению алкоголя на душу населения (в возрасте 15 лет и старше) в период за 2010-2014 гг.
Литва
Эстония
Франция
Чехия
Ирландия
Люксембург
Германия
Россия
Венгрия
Словения

Итак, значит по логике комментаторов, люди в Люксембурге живут хуже, чем жители России. Не, ну а чо) Раз вы так говорите...

0  0
21.06.2018 13:41
- гость -

Народ больше пьет-дольше живет, позже на пенсию пойдет, значит вся алкашка на пользу! НА ЗДОРОВЬЕ!!!

0  0
21.06.2018 13:43
Вопрос ик

Чеченская республика- ислам пить запрещает, в Алтайском крае 14.6 л на человека. Снизить до 14. Т.е на 0.6 л к 2025 году. Литр в год на человека хватит.

0  0
21.06.2018 13:47
- гость -

пьют во многих странах больше чем в россии но, это не крепкий алкоголь и не ведрами каждые выходными, а 1-2 бокала вина или кружке пива каждый вечер. Ну и плюсом еще огромное количество туристов. В литве и эстонии закупаются алкоголем все соседние страны по ЕС к вашему сведению

0  0
21.06.2018 13:52
- гость -

За 2017 год ту же францию посетило 89 млн. туристов, что превышает население этой страны в 1,2 раза так что количество алкоголя уже можете делить как минимум на два раза.

0  0
21.06.2018 13:52
- гость -

Грантштейн, наша статистика не учитывает потребление населением самогона. Фактически всё намного хуже.

0  0
21.06.2018 13:53
Грантштейн

21.06.2018 13:47
- гость -
Ну да, из Люксембурга в Литву за тысячу восемьсот километров ездят и закупают.
Или из Ирландии, прям по Балтийскому морю вплавь)

0  0
21.06.2018 13:56
Вопросик

К вопросу о курении: довести до 27%. До нуля слабо?

0  0
21.06.2018 13:57
Грантштейн

21.06.2018 13:52 (1)
- гость -
Ах они, туристы проклятущие. Только заехали во Францию, так сразу катетер в вену и давай в себя коньяк вливать.

21.06.2018 13:52 2)
- гость -
Я про самогон уже ранее говорил. Я, в отличие от вас, не знаю пьющих самогон. Ну не вижу я таких людей. Может в деревнях кто гонит...

0  0
21.06.2018 13:58
гость

не то слово пьют - запиваются

0  0
21.06.2018 14:09
- гость -

21.06.2018 13:57
Грантштейн - я пью и вам советую.......

0  0
21.06.2018 14:12
- гость -

Гранштейн, вы видно воспринимаете только то что нужно вам, в новостях ни раз уже поднимался вопрос о то что фины, норвежцы, поляки едут за дешевым алкоголем в прибалтийские страны и закупаются ящиками в приграничных городах.
Ну и плюсом причем тут коньяк и Франция?

0  0
21.06.2018 14:12
- гость -

А что удивляться? Например в Барнауле пивнухи в спальных районах на каждом шагу, в т.ч. и круглосуточные. Особенно за последний год прибыло заведений от местного пивзавода. Ограничений по количеству открываемых точек, видимо нет. То что после 21-00 магазины не торгуют алкоголем - это не проблема, всем "любителям" известны заведения, работающие до ночи или круглосуточно, где открывают крышки при продаже. Люди спиваются не только от отсутствия социальных ориентиров и морально-волевых качеств, но и от доступности этого пойла в любом районе города и в любое время суток.

0  0
21.06.2018 14:13
Грантштейн

21.06.2018 14:09
- гость -
Спасибо, но нет. Я лучше совиньон-блан выпью.

0  0
21.06.2018 14:14
- гость -

Заметил, когда Гранштейну нечего сказать он начинает нести чушь или сарказм.

0  0
21.06.2018 14:19
- гость -

Не верь тому, кто говорит, что пьянство — это враг; он или глупый инвалид, или больной дурак.

0  0
21.06.2018 14:19
Грантштейн

21.06.2018 14:12
- гость -
Гость в 13:52 про Францию говорил. Я и ответил.
Касаемо алкотуризма:
финны ездят в Прибалтику и в Питер, бухают там.
Бухают прямо начиная с паромов, ибо там работает ТаксФри.
Обратно с собой кое-что везут, но не ящиками. Там тоже не дураки сидят, и таможня у них работает.
Поляки не ездят в Прибалтику за алкашкой, это к полякам ездят шведы за водкой.

0  0
21.06.2018 14:20
Грантштейн

21.06.2018 14:14
- гость -
Обозначьте где вы увидели чушь.

0  0
21.06.2018 14:20
- гость -

Причина
1. Безденежье население и отсутствие перспектив
2. Повальное и постоянное повышение цен на "нормальный алкоголь"
3. Невозможность иначе отдохнуть (смотри п.1.)
4. Отсутствие "культурных" мест для принятия слабого алкоголя (смотри п.2)

0  0
21.06.2018 14:20
- гость -

Во всех хоз.магах продают самогонные аппараты, куча интернет сайтов по их продаже, наверно предложение так увеличилось из-за очень низкого спроса? Я вам так скажу в райцентрах продажа самогона процветает, у самого в Тальменке живет дальняя родственница который очень успешно торгует им

0  0
21.06.2018 14:22
- гость -

На сколько я помню статистику . то самые крупные налогоплатильщики Алтайского края это алкоголепроизводители и алкоторговцы.
Алкогольная отрасль градообразующая у нас. Если ее снижать жить будет не на что краю.

0  0
21.06.2018 14:23
- гость -

Гранштейн я так смотрю, вы все попробовали, везде побывали, кучу книжек прочитали, явлетесь завсегдатым всех богемных и не очень мест Барнаула, хорошо зарабатываете а еще целый день строчите коменты на амике и наверно еще на куче форумов. Один вопрос когда вы это все успеваете делать???

0  0
21.06.2018 14:24
- гость -

А что удивляться? Например в Барнауле пивнухи в спальных районах на каждом шагу, в т.ч. и круглосуточные. Особенно за последний год прибыло заведений от местного пивзавода.

В этом причина? )))) Если есть возможность потратиться на отдых в СПА, съездить на курорт, просто прошвырнуться до Горного, думаете каждый будет бухать? Бухают потому, что расслабляться НАДО, иначе стресс вас убьет раньше, чем алкоголь, а возможностей его снять вышеназванными способами отсутствуют у 90% населения (не по их вине).

0  0
21.06.2018 14:25
- гость -

21.06.2018 13:43
Вопрос ик
Чеченская республика- ислам пить запрещает, в Алтайском крае 14.6 л на человека. Снизить до 14. Т.е на 0.6 л к 2025 году. Литр в год на человека хватит.

Вот у себя на кухне и провозгласи этот свой "указ".

0  0
21.06.2018 14:26
- гость -

К самогону еще можно добавить тонны неучтенной "казашки"

0  0
21.06.2018 14:26
- гость -

21.06.2018 14:24
- гость -
вот только стресс алкоголем не снимается, а наоборот...
но это так детали для несведущих

0  0
21.06.2018 14:28
- гость -

Грантштейн он седой иль лысый старый .ер, достойный наш пенсионер!

0  0
21.06.2018 14:30
- гость -

Сидит и коменты днем строчит, а по ночам он ...............

0  0
21.06.2018 14:31
Грантштейн

21.06.2018 14:23
- гость -
Дедушке Грантштейну достаточно лет, чтобы многое в жизни увидеть.
По данной теме я уверенно излагаю, потому что у меня друг в Швеции живет.

0  0
21.06.2018 14:32
- гость -

Не спит,

0  0
21.06.2018 14:32
- гость -

21.06.2018 13:52 2)
- гость -
Я про самогон уже ранее говорил. Я, в отличие от вас, не знаю пьющих самогон. Ну не вижу я таких людей. Может в деревнях кто гонит...
Последнее время (больше года) пью самогон, покупное только если кто угощает. Плюсом обеспечиваю ещё три семьи

0  0
21.06.2018 14:32
Грантштейн

21.06.2018 14:28/14:30
- гость -
Примитивненько. Шнуров из вас не получится.

0  0
21.06.2018 14:33
Грантштейн

21.06.2018 14:32
- гость -
Возможно. Но я и не знаю вас.

0  0
21.06.2018 14:33
- гость -

Грантштейн! С таким счастьем и на свободе?

0  0
21.06.2018 14:39
- гость -

Дедушке Грантштейну достаточно лет, чтобы многое в жизни увидеть.
По данной теме я уверенно излагаю, потому что у меня друг в Швеции живет.
_____________
А я думаю, что за бред вы порой несете, а это оказывается старческий маразм. Ну ладно тогда простительно)))

0  0
21.06.2018 14:39
Грантштейн

21.06.2018 14:33
- гость -
Ага. Прикинь.

0  0
21.06.2018 14:40
Грантштейн

21.06.2018 14:39
- гость -
Про бред конкретизируйте.

0  0
21.06.2018 14:42
- гость -

зачем повторяться, сами перечитайте, вам почти в каждой новости куда вы влезаете предлагают голову проверить))))

0  0
21.06.2018 14:43
- гость -

вот только стресс алкоголем не снимается, а наоборот...

Вот не надо тут за ЗОЖ. Если у тебя голову разрывает в конце недели от всего, и готов поубивать всех, то конечно нужно идти в библиотеку или в музей, ага.

0  0
21.06.2018 14:48
Грантштейн

21.06.2018 14:42
- гость -
Гость(я), если вам будут указывать очевидные дегэнераты что вам делать, вы же не будете на них обращать внимания, да?

0  0
21.06.2018 14:51
- гость -

Ошибаетесь уважаемый гость от 21.06.2018 14:39, что бы старый, мудрый еврей, глупо чудил! Так не было и не бывает!!!
В его коментах чувствуется этакая обывательско-мудрая философия.

0  0
21.06.2018 14:54
- гость -

Грантштейн! Расскажи лучше короткий анекдот про Фиму и Хайя!

0  0
21.06.2018 14:55
- гость -

Которому Фиме 88 лет а Хайе - 99, которого посадили в СИЗО на месяц, за ложные в суде показания!

0  0
21.06.2018 14:56
- гость -

Нет. ошибся! Хайю было 89 лет!!

0  0
21.06.2018 14:58
- гость -

Ну! Игорь Губерман, от этого анекдота просто тащится!

0  0
21.06.2018 14:59
- гость -

Дедушке Грантштейну достаточно лет, чтобы многое в жизни увидеть.
По данной теме я уверенно излагаю, потому что у меня друг в Швеции живет.

Друг, в Швеции, наводит на очень странные мысли о вашей радужной сущности))))))))

0  0
21.06.2018 15:01
Грантштейн

21.06.2018 14:59
- гость -
Гость, ну, тут я бессилен. Как говорится - у кого что болит.

0  0
21.06.2018 15:02
- гость -

Друг мой гость от 21.06.2018 14:59. Невидел никогда еврея, голубых кровей. У них заднеприводных не бывает.

0  0
21.06.2018 15:04
- гость -

21.06.2018 14:13
Грантштейн - вы что его, совиньон, из Франции возите? Его же после таких переездов пить не очень. А местное, ну типа РФ это ж смешно, сколько пива, якобы чешского, ни пробовал - такая ..... по сравнению с любой Пражской забегаловкой, в общем гоним свой самогон, помещаем его в дубовую бочку, потребляем..... и пьем вина из собственного виноградного и иного сырья, типа крыжовник, вишня, правда иногда приобретая в магазине односолодовый вискарь для форсу. Не травите себя совиньон бланом, если не возите его из аутентичной страны, не надо.

0  0
21.06.2018 15:05
- гость -

Гость от 21.06.2018 14:59, тебя волнует тема ЛГБТ. Это на другом сайте! Туда и обратитесь! Вас там ждут!!!

0  0
21.06.2018 15:07
- гость -

Грантштейн, много повидал? Не смешите меня! Он даже тут людей гонящих и пьющих самогон не видит.

0  0
21.06.2018 15:09
- гость -

Гранштей как и все евреи, скромен, вежлив и сдежан. Что тут вещать: Видел он не видел!

0  0
21.06.2018 15:10
- гость -


-
Гранштей как и все евреи, скромен, вежлив, обрезан и сдержан. Что тут тупо вещать: Видел он не видел!

0  0
21.06.2018 15:13
- гость -

На данном сайте Гранштейн является синонимом слов неадекватность)))))))))

0  0
21.06.2018 15:14
- гость -

Да тут одни антисимиты!

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