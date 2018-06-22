Выбрать комфортную и качественную школьную форму в магазинах "Синар" легко — модели создавались с учетом особенностей фигур российских детей на рост от 116 до 188 сантиметров, с 28-го по 50-й размер. Большой выбор и доступные цены традиционно диктуют выбор в пользу "Синар".
Получать новые знания и высокие оценки вдвойне приятно в школьной одежде, которая растет вместе с ребенком. Для этого в брюках и юбках предусмотрены припуски, хлястики, резинки, которые могут регулировать длину и ширину изделия. Поэтому не стоит беспокоиться о том, что ребенок может вырасти за лето.
Школьная одежда от "Синар" сертифицирована на основании технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" ТР ТС 007/2011 (включая требования СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03). Состав тканей коллекции "Школа—2018" подобран так, чтобы обеспечить комфорт ребенку в течение дня и минимизировать усилия родителей на поддержание аккуратного вида его одежды.
Фирменные магазины "Синар" в Барнауле:
ТЦ "Алтай", тел. 8 (3852) 345-411; с 10:00 до 22:00
ТРЦ "Галактика", тел. 8 (3852) 579-475; с 10:00 до 22:00
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