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Выпускники новосибирского вуза лишились диплома из-за закрытия факультета

, ИА "Амител"
Проблема коснулась студентов, проходивших подготовку по направлениям "Правоохранительная деятельность" и "Таможенное дело"

Фото: nursecode.com

Свыше 70 выпускников Новосибирского аграрного университета могут не получить дипломы государственного образца. Ранее вуз лишился аккредитации по непрофильным направлениям подготовки специалистов, пишет "НДН.Инфо".

Отмечается, что произошедшее касается студентов, проходивших подготовку по направлениям "Правоохранительная деятельность" и "Таможенное дело" (специалитет). За 11 дней до защиты дипломов выпускники узнали, что не получат диплом о высшем образовании государственного образца и могут остаться без работы после выпуска из вуза.

На сайте change.org появилась петиция под названием "Помогите студентам-выпускникам НГАУ получить диплом государственного образца". На данный момент ее подписали уже 1230 человек.

Автор петиции отмечает, что для решения проблемы руководство университета предложило несколько вариантов, "ни один из которых не устроил большинство студентов и их родителей". "Администрация университета в один голос уговаривает переводиться на еще сохранившую аккредитацию специальность — "Юриспруденция" (бакалавриат), однако на вопросы о возврате потраченных нами средств за "лишний год обучения", а тем более времени, получаем однозначные ответы: "Скажите спасибо, что мы с вас больше денег не возьмем", — приводит издание текст петиции.

Ее авторы заявляют, что проректор по лицензированию, аккредитации и информационным технологиям Игорь Наумкин вводит общественность в заблуждение, заявляя, что о лишении аккредитации учащихся предупреждали заранее. По его словам, студентов предупреждали "что у нас аккредитации может и не быть, откуда мы знали, как сложатся обстоятельства?"

Деканат, по заявлениям авторов петиции, сделал все возможное, чтобы студенты занимались учебой, сдавали "государственную" итоговую аттестацию, которая на деле оказалась негосударственной, а не интересовались итогами проверки.

Издание пишет, что НГАУ лишился аккредитации по указанным направлениям подготовки 18 июня. Кроме этого, университет лишился госаккредитации на уровне подготовки кадров высшей квалификации по экономике и юриспруденции. По этим же направлениям аккредитации на уровне подготовки бакалавриата лишился Томский сельхозинститут — филиал НГАУ.

По данным "НДН.Инфо", недавно НГАУ заключил соглашение о сотрудничестве с Белорусским государственным аграрным техническим университетом. Стороны выразили готовность оказывать поддержку в решении возникающих вопросов в сфере аграрного образования и науки.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

21.06.2018 13:11
- гость -

опять мы впереди России всей)

0  0
21.06.2018 13:17
- гость -

Зтих - Людей Обматутых Хулиганами, далее - ЛОХ Земля бы приняла и без данного там образования. Но дело в том, что у большинства обиженных, цели быть землепашцами, желания такого и не было.

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21.06.2018 13:20
- гость -

Там, изначально служило целью: у одних обоготиться, а у других, тупо получить диплом.На выходе такого мероприятия и следовало наблюдать подобное мошенническое явление.

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21.06.2018 13:23
- гость -

Что - что, а вот обмануть и лихо вывернуть карманы.Тут мы,непривзойденные умельцы!

0  0
21.06.2018 13:44
Грантштейн

Нет, а на что они рассчитывали?
Новосибирский аграрный университет.
Направления "Правоохранительная деятельность" и "Таможенное дело" (специалитет).
Ни у кого никаких вопросов не возникло?
Не, ну тогда и мне их не жалко. Лох - это судьба.

0  0
21.06.2018 13:54
Виктор Степанов_odnoklassniki

Так с нами поступает наше государство, когда меняет политику в сфере высшего образования, жаль что "суррогатное" высшее образования, которое дают подразделения столичных вузов в регионах России продолжает расти в геометрической прогрессии

0  0
21.06.2018 14:24
- гость -

Эти дурни, так и не усвоили истину: - жлобство и жадность, не только фраеров губит!

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