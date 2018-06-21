Фото: nursecode.com
Свыше 70 выпускников Новосибирского аграрного университета могут не получить дипломы государственного образца. Ранее вуз лишился аккредитации по непрофильным направлениям подготовки специалистов, пишет "НДН.Инфо".
Отмечается, что произошедшее касается студентов, проходивших подготовку по направлениям "Правоохранительная деятельность" и "Таможенное дело" (специалитет). За 11 дней до защиты дипломов выпускники узнали, что не получат диплом о высшем образовании государственного образца и могут остаться без работы после выпуска из вуза.
На сайте change.org появилась петиция под названием "Помогите студентам-выпускникам НГАУ получить диплом государственного образца". На данный момент ее подписали уже 1230 человек.
Автор петиции отмечает, что для решения проблемы руководство университета предложило несколько вариантов, "ни один из которых не устроил большинство студентов и их родителей". "Администрация университета в один голос уговаривает переводиться на еще сохранившую аккредитацию специальность — "Юриспруденция" (бакалавриат), однако на вопросы о возврате потраченных нами средств за "лишний год обучения", а тем более времени, получаем однозначные ответы: "Скажите спасибо, что мы с вас больше денег не возьмем", — приводит издание текст петиции.
Ее авторы заявляют, что проректор по лицензированию, аккредитации и информационным технологиям Игорь Наумкин вводит общественность в заблуждение, заявляя, что о лишении аккредитации учащихся предупреждали заранее. По его словам, студентов предупреждали "что у нас аккредитации может и не быть, откуда мы знали, как сложатся обстоятельства?"
Деканат, по заявлениям авторов петиции, сделал все возможное, чтобы студенты занимались учебой, сдавали "государственную" итоговую аттестацию, которая на деле оказалась негосударственной, а не интересовались итогами проверки.
Издание пишет, что НГАУ лишился аккредитации по указанным направлениям подготовки 18 июня. Кроме этого, университет лишился госаккредитации на уровне подготовки кадров высшей квалификации по экономике и юриспруденции. По этим же направлениям аккредитации на уровне подготовки бакалавриата лишился Томский сельхозинститут — филиал НГАУ.
По данным "НДН.Инфо", недавно НГАУ заключил соглашение о сотрудничестве с Белорусским государственным аграрным техническим университетом. Стороны выразили готовность оказывать поддержку в решении возникающих вопросов в сфере аграрного образования и науки.
Комментарии
опять мы впереди России всей)
Зтих - Людей Обматутых Хулиганами, далее - ЛОХ Земля бы приняла и без данного там образования. Но дело в том, что у большинства обиженных, цели быть землепашцами, желания такого и не было.
Там, изначально служило целью: у одних обоготиться, а у других, тупо получить диплом.На выходе такого мероприятия и следовало наблюдать подобное мошенническое явление.
Что - что, а вот обмануть и лихо вывернуть карманы.Тут мы,непривзойденные умельцы!
Нет, а на что они рассчитывали?
Новосибирский аграрный университет.
Направления "Правоохранительная деятельность" и "Таможенное дело" (специалитет).
Ни у кого никаких вопросов не возникло?
Не, ну тогда и мне их не жалко. Лох - это судьба.
Так с нами поступает наше государство, когда меняет политику в сфере высшего образования, жаль что "суррогатное" высшее образования, которое дают подразделения столичных вузов в регионах России продолжает расти в геометрической прогрессии
Эти дурни, так и не усвоили истину: - жлобство и жадность, не только фраеров губит!