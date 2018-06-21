Фото: barnaul.org
Ямочный ремонт дорог продолжают в Барнауле на тех улицах, которые не попали в число объектов, ремонтируемых по программе "Безопасные и качественные дороги".
Как сообщают в администрации краевой столицы, работы ведутся преимущественно большими картами. На текущей неделе ремонтируют улицы Северо-Западная, 2-я Северо-Западная, Эмилии Алексеевой в границах улиц Попова и Малахова, Анатолия в границах улиц Некрасова и Промышленная, Чудненко в границах проспекта Ленина и 80-й Гвардейской дивизии, Рождественская.
Отмечается, что с начала ремонтно-строительного сезона муниципальный "Автодорстрой" выполнил текущий ремонт городских дорог с применением горячего асфальта на площади более 32 тысяч квадратных метров.
Комментарии
Юрина и Исакова на отрезках от Солнечной поляны до Геодезической когда уже?
Ямы пипец!
ушёл, можно опять писать про ЯМОЧНЫЙ ремонт???
Молодцы! Незабудьте про ямы по ул. Мамонтова, С огромной зияющей ямой в центре перекрестка Челюскинцев Загородная. По ул Прфинтерна улица асфальтирована, но люки там торчат как морсие минные ежи!
Сизова бы ещё .....
И Водопроводную надо воспринимать не только для воды!,,,
Вы думаете дорожники читают ваши комментарии?
На Южном ни до одной ямы руки не дошли, возле стадиона проехать можно только на танке, хотя там заседает наш депутат Ельников, который перед выборами бил себя в грудь, что все решит, а сейчас спокойно протирает депутатские штаны. Про администрацию поселка вообще молчу, они похоже только за зарплатой ходят на работу. Дорога возле Школы Садоводов разбита в хлам, но даже щебнем засыпать ямы не могут. Придется приглашать нового губернатора на экскурсию, что хоть он бездельникам их южинской администрации по шапке надавал. Прошлогодние ремонты, которые за зиму развалились, надо ремонтировать по гарантии за счет подрядчиков, но даже это бездельники организовать не могут.
Заделайте ямы на "лежачих полицейских" на Малахова!
Мне вот интересно, в каком институте обучают выбору ям, какие нужно заделывать , а какие нет ??? В Октябрьском ямочный ремонт ещё и выборочный! Ни Силикатном опять "в лужу" асфальт кладут!!! ОНФ где вы есть? Или вы только по сигналу реагируете?