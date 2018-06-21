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Ямочный ремонт дорог продолжают в Барнауле

, ИА "Амител"
Работы проводятся на улицах, которые не попали в число объектов, ремонтируемых по программе "Безопасные и качественные дороги"

Фото: barnaul.org

Ямочный ремонт дорог продолжают в Барнауле на тех улицах, которые не попали в число объектов, ремонтируемых по программе "Безопасные и качественные дороги".

Как сообщают в администрации краевой столицы, работы ведутся преимущественно большими картами. На текущей неделе ремонтируют улицы Северо-Западная, 2-я Северо-Западная, Эмилии Алексеевой в границах улиц Попова и Малахова, Анатолия в границах улиц Некрасова и Промышленная, Чудненко в границах проспекта Ленина и 80-й Гвардейской дивизии, Рождественская.

Отмечается, что с начала ремонтно-строительного сезона муниципальный "Автодорстрой" выполнил текущий ремонт городских дорог с применением горячего асфальта на площади более 32 тысяч квадратных метров.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

21.06.2018 13:28
Гость

Юрина и Исакова на отрезках от Солнечной поляны до Геодезической когда уже?
Ямы пипец!

0  0
21.06.2018 13:35
- гость -

ушёл, можно опять писать про ЯМОЧНЫЙ ремонт???

0  0
21.06.2018 13:39
- гость -

Молодцы! Незабудьте про ямы по ул. Мамонтова, С огромной зияющей ямой в центре перекрестка Челюскинцев Загородная. По ул Прфинтерна улица асфальтирована, но люки там торчат как морсие минные ежи!

0  0
21.06.2018 13:58
- гость -

Сизова бы ещё .....
И Водопроводную надо воспринимать не только для воды!,,,

0  0
21.06.2018 14:28
Гость

Вы думаете дорожники читают ваши комментарии?

0  0
21.06.2018 14:56
707

На Южном ни до одной ямы руки не дошли, возле стадиона проехать можно только на танке, хотя там заседает наш депутат Ельников, который перед выборами бил себя в грудь, что все решит, а сейчас спокойно протирает депутатские штаны. Про администрацию поселка вообще молчу, они похоже только за зарплатой ходят на работу. Дорога возле Школы Садоводов разбита в хлам, но даже щебнем засыпать ямы не могут. Придется приглашать нового губернатора на экскурсию, что хоть он бездельникам их южинской администрации по шапке надавал. Прошлогодние ремонты, которые за зиму развалились, надо ремонтировать по гарантии за счет подрядчиков, но даже это бездельники организовать не могут.

0  0
21.06.2018 15:07
- гость -

Заделайте ямы на "лежачих полицейских" на Малахова!

0  0
21.06.2018 15:10
Андраник Карленович

Мне вот интересно, в каком институте обучают выбору ям, какие нужно заделывать , а какие нет ??? В Октябрьском ямочный ремонт ещё и выборочный! Ни Силикатном опять "в лужу" асфальт кладут!!! ОНФ где вы есть? Или вы только по сигналу реагируете?

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