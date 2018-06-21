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Житель Алтайского края получил реальный срок лишения свободы за то, что проколол шины соседского автомобиля, сообщили в региональной прокуратуре.
"Желая досадить своему соседу, осужденный, изрядно выпив для храбрости, вооружившись надфилем, под покровом ночи пробрался в усадьбу дома потерпевшего, где в четырех шинах автомобиля Hyundai Tucson сделал неоднократные проколы, приведя их в непригодное для эксплуатации состояние", — отмечают в надзорном ведомстве.
Во время суда злоумышленник раскаялся в содеянном, но избежать сурового наказания ему не удалось.
Дело в том, что преступление он совершил в период условного осуждения, поэтому его приговорили к реальному сроку.
Комментарии
Все правильно! Только злонамеренная порча чужого имущества, должна законом караться жестко!
По статье умышленное повреждение чужого имущества надо чтобы был значительный ущерб и то могут дать обязательные работы или штраф. За убийство по неосторожности дают условный срок. А тут походу были чьи надо колеса, ему сразу 2 года реального срока.
21.06.2018 14:49
гость
21.06.2018 13:42
- гость -
Вы вообще статью читали, или вам голова дана, чтобы в неё есть?