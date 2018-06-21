Фото: facebook.com

Уполномоченный представитель губернатора Хабаровского края по Комсомольску-на-Амуре Константин Белинский уничтожил небольшую клубничную ферму начинающего предпринимателя из Хабаровска Ирины Коровиной. Инцидент произошел 16 июня, когда девушка на Всероссийском молодежном форуме "Амур" рассказывала молодым людям о своем клубничном хозяйстве, пишет ИА Regnum.

По словам Коровиной, она давно хотела заниматься фермерством и выращивать клубнику. Участок она нашла у Белинского, владеющего 400 гектарами земли под Хабаровском. Угодья оформлены на компанию, где руководитель его жена. "Земли простаивают, пустуют. Мы договорились об аренде участка чуть меньше гектара, рядом с нашим участком. Оформили договор на год, потом ещё на один. Договор на 2018 год с оплатой в 1 тыс. рублей действующий", — рассказала предприниматель.

Сначала Белинский относился к затее девушки нормально, но после того, как клубничная ферма девушки начала приносить доходы, он потребовал с нее 2 миллиона рублей. После получения отказа полпред губернатора начал третировать предпринимателя — "угрозы, оскорбления, заявления, что договор об аренде земли мы подделали, называл нас захватчиками и бандитами", рассказывает Коровина.

Когда девушка 16 июня выступала на форуме, на ее плантации работали ее супруг, мать и волонтеры, которые работают не за деньги, а за клубнику. Сначала на участок въехала на черном внедорожнике Ford супруга Белинского Елена и начала ездить по грядкам клубники. Спустя некоторое время она уехала, а немного попозже на участке опять появился Ford, только на этот раз к нему было привязано колесо, а за рулем сидел сам Белинский. "Супруга, видимо, сказала Белинскому, что просто внедорожником давить плохо — между колесами остаются непогубленные ряды клубники", — рассказывает фермер.

В результате вся плантация превратилась в "безобразное месиво".

Отмечается, что волонтеры засняли произошедшее на телефоны и опубликовали ролик в Сети. Страничка полпреда губернатора Хабаровского края на официальном портале правительства региона оказалась заблокированной после публикации ролика с расправой над фермой.

Агентство отмечает, что дозвониться до Белинского оказалось невозможно: по сотовому телефону он не отвечает. Молчит и рабочий телефон губернаторского полпреда. Фермер уже написала заявление в полицию, правоохранительные органы проводят проверку. В планах у девушки подача иска в суд на возмещение материального ущерба.

"Но, понимаете, такой моральный ущерб, такое унижение меня, моей семьи невозможно ничем возместить! Меня, как фермера, поддерживает государство, у нас чиновники в краевом правительстве очень помогают. Я не знаю, как мне вообще сейчас осмыслить это происшествие! У меня грант, кредитные обязательства, я должна работать! А как работать, когда сначала вымогают 2 млн, а потом крушат и давят ферму?!" — говорит девушка.

Агентство отмечает, что горожане из разных уголков региона уже пожаловались на губернаторского полпреда. В частности, он лишил дольщиков бизнес-центра "Новый квартал" квартир в 2013 году. Белинский был директором фирмы-застройщика — ООО "Проект" и потратил деньги дольщиков по своему усмотрению. При этом в возбуждении дела по статье "мошенничество" было отказано.

"Остаётся надеяться, что на этот раз полпред губернатора Шпорта и "единоросс" Константин Белинский не уйдет от ответственности", — заключает агентство.