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Женщина-водитель, управлявшая трамваем, ответит перед судом за травмирование пассажира, который упал на дорогу и получил тяжкий вред здоровью.
Как сообщили в краевой прокуратуре, согласно данным следствия, обвиняемая, управляя трамвайным вагоном, двигалась по маршруту №1 по улице Попова.
В правоохранительном ведомстве отмечают, что, нарушив правила дорожного движения, после остановки для посадки (высадки) она привела в действие механизм закрытия дверей, не убедившись, что все пассажиры закончили высадку.
"Далее водитель трамвая продолжила движение, в результате чего пассажир выпал на дорогу. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиру трамвая были причинены телесные повреждения, которые причинили тяжкий вред здоровью", - добавляют в прокуратуре.
В данный момент уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.
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