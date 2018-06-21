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Археологи обнаружили артефакты, которые связаны с торговой жизнью Москвы в XV-XVI вв. Находка была сделана во время работ по благоустройству вблизи Малого и Большого Златоустинских переулков, пишет ТАСС, ссылаясь на информационный портал мэра столицы РФ.
Уточняется, что самая ранняя находка датируется концом XV — началом XVI вв. "Это товарная свинцовая пломба одного из немецких княжеств, ее использовали для маркировки текстильной продукции, которую привозили в город на продажу из Западной Европы", — говорится в сообщении. Возраст самой поздней находки — также товарной пломбы из свинца — может достигать порядка 150 лет.
По мнению специалистов, на данной территории, близ бывшего Златоустовского монастыря в XV-XVI вв. шла бурная торговля местными и импортными тканями. Также археологи нашли редкий латунный жетон — разрешение на торговлю, которое было выдано в 1858 году, кожаные ножны для ножа XVII-XVIII веков и ременную подвеску XVIII-XIX вв.
Ранее на территории бывшего монастыря, который снесли в 1930-х годах, в ходе ремонта коммуникаций нашли белокаменные основания одного из старых строений и фрагменты ограды монастыря. В районе Большого и Малого Златоустинских переулков были обнаружены предметы быта горожан, которыми пользовались в XVII-XIX вв., включая железный нож с костяной ручкой, медные нательные крестики, железные навесные замки и не только.
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