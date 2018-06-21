Евгении Боровиковой продлили руководство алтайской ЛДПР на два года

Евгения Боровикова снова избрана координатором алтайского отделения ЛДПР. Такое решение было принято на заседании Координационного совета во вторник, 19 июня, сообщает пресс-служба партии
"Под моим руководством алтайское отделение ЛДПР будет участвовать в губернаторских выборах. Это далеко не первая избирательная кампания для меня, поэтому уверенность в своих силах есть. Хочу вывести ЛДПР в регионе на новый уровень развития. Сейчас у нас 9310 членов ЛДПР. К следующему году я планирую значительно увеличить эту цифру. Также будет вестись активная работа с районными отделениями ЛДПР в Алтайском крае согласно утвержденному плану мероприятий", — прокомментировала Евгения Боровикова.
Напомним, в предыдущий раз она была назначена на этот пост в марте 2015 года. Тогда ей было 30 лет. Потом некоторое время этот пост занимал депутат Барнаульской гордумы Дмитрий Ворсин, но он покинул его досрочно. С декабря 2017 года и до назначения на этом посту в статусе и.о. работала Боровикова.
Она является членом ЛДПР с 2006 года. С 2016 года — депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания. Также работает юристом в ОАО "АлтайНИИГипрозем", является помощником депутата Госдумы Елены Строковой, заместителем атамана краевой общественной организации "Казаки Сибири" и председателем общественной организации "Алтайская школа реальной политики".
Комментарии
В партии нет ни трудовых, ни финансовых ресурсов. Как она сделает то, что напланировала
Хоть раз могли бы выбрать кого получше. Кандидат как обычно от ЛДПР слабый
Она за столько лет ничего не добилась. Видимо хотят, чтобы история повторилась.. Какой смысл ставить одних и тех же? Четко видно, что человек не справляется со своими обязанностями