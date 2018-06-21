Фото: yugopolis.ru
Четыре человека погибли в результате крупной аварии на Кутузовском проспекте в российской столице, еще двое пострадали и были доставлены в больницу. Об этом пишет Life.
Издание пишет, что, согласно предварительным данным, виновником аварии стал водитель Mercedes, который не справился с управлением. Машина выехала на полосу встречного движения, где врезалась в микроавтобус, зацепив еще два авто.
После удара Mercedes загорелся. Спастись людям, находившимся в салоне иномарки, не удалось.
На месте аварии работали скорая, полиция и ГИБДД.
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По данным Telegram-канала Hue, виновником аварии стал водитель Mercedes, который двигался со скоростью около 200 километров в час.
«Видимо, очередные мажорята... Сбил насмерть 58-летнюю Светлану Евдокимову, затем вылетел на встречку и врезался в микроавтобус Fiat, машину соцпатруля Москвы. Mercedes вспыхнул, водитель — 22-летний Разматуллах Гаджиев, и его пассажир — 21-летний Гари Мелканян, сгорели заживо. Пассажиры и водитель Fiat сейчас в больницах. По касательной Mercedes задел еще и Hyundai Solaris», — отмечается в сообщении канала. Там также опубликовано видео тушения горящего автомобиля.
Я - не расист, потому что, расизм - это преступление, а преступления совершают негры...
Рахматуллах Гаджиев, 22 года, и Гари Мелканян, 21 год. Это из Мерседеса. оба погибли.