Фото: vk.com/barneos22
Пожар произошел днем в четверг, 21 июня, на хлебозаводе №4 в Барнауле, сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
"Произошло возгорание на хлебозаводе №4 по адресу: улица Петра Сухова, 61. По предварительным данным, из-под крыши идет густой дым. Площадь возгорания, предварительно, составляет около 30 квадратных метров", — отметил представитель экстренного ведомства.
Официальной информации о пострадавших в результате ЧП пока нет. К месту происшествия стягиваются расчеты пожарных.
Комментарии
гори, гори моя звезда... да и пофиг, хлеб всеравно не очень у них, на второй день иногда плесневеть начинает
это карма
Неужели опять - электопроводка?:
хлеб всеравно не очень у них, на второй день иногда плесневеть начинает
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Это не показатель качества для хлеба! По мне так наоборот. Если даже плесень не жрёт хлеб, то он явно не съедобен.
Ну поди не поджог. Может печь перекалили, когда хлеб пекли?
14:37, они электромонтёров за 16000р/мес набирают. Ну как вы думайте какого уровня будет специалист и насколько качественно он будет работать за эти деньги?
Пробка жуткая сейчас будет на Сухова
Настоящий хлеб лежит неделями! На хлебозаводах не хлеб а мука с живыми дрожжами, плесень которая будет вас жрать изнутри!
кто-то с садика фотал, с их территории фоты сделаны