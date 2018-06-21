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"Мегафон" и "Вымпелком" в рамках сделки по разделению "Евросети" приняли решение заморозить бренд ритейлера, чтобы он никем не использовался. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на операционного директора "Мегафона" Анну Серебряникову.
Агентство напоминает, что сделка по разделению "Евросети" была закрыта в конце февраля. "Мегафон" стал обладателем 100% акций "Евросети", а "Вымпелком", полностью выйдя из капитала ритейлера, купил половину его розничных салонов за 1,2 миллиарда рублей.
В конце мая "Мегафон" и группа SLV (контролирующий акционер "Связного") закрыли сделку по объединению ритейлеров. Контролирующим акционером объединенной компании стал SLV, а "Мегафону" будет принадлежать 25% плюс одна акция. Глава "Евросети" Александр Малис рассказывал, что бренд "Евросеть" просуществует еще год, после чего все салоны перейдут под бренд "Связной".
Серебряникова рассказала, что бренд "Евросеть" решили заморозить, чтобы он никем не мог использоваться в дальнейшем.
Данное решение было согласовано с обеих сторон ("Мегафоном" и "Вымпелкомом"). "Так как мы не можем однозначно разделить этот бренд, то единственный справедливый способ — заморозить его. Есть такой юридический механизм защиты бренда, который не позволяет другим им воспользоваться. Но коммерчески использовать его в объединенной сети мы не будем", — добавила она.
В материалах "Мегафона" сказано, что объединенный ритейлер изменит фокус с продаж сим-карт, оборудования и аксессуаров на активную продажу и продвижение современных цифровых электронных устройств и решений, устройств виртуальной и дополненной реальности.
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Отжали, разграбили, закрыли...