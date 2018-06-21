Фото: vk.com/barneos22
Пожар, произошедший днем 21 июня на хлебозаводе №4 в Барнауле, ликвидирован, сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
"Только что поступили данные о ликвидации возгорания. Более подробная информация будет предоставлена немного позже", — отметил представитель экстренного ведомства.
Напомним, что ЧП произошло по адресу: улица Петра Сухова, 61. Ранее в МЧС указывали, что, по предварительным данным, площадь возгорания составила порядка 30 квадратных метров.
В результате пожара жилой микрорайон в районе улицы Петра Сухова заволокло дымом.
Комментарии
Спасибо сотрудникам МЧС и работникам хлебзавода за профессиональную слаженную работу. ХОРОШО ЧТО ПРВЕРЯЮЩИЕ ОРГАНЫ ПРИНЦИПИАЛЬНО ПРОВЕРЯЛИ ПРЕДПРИЯТИЕ ПОЭТОМУ НА ХЛЕБЗАВОДЕ ВСЕ СРАБОТАЛО И ПРОБЛЕМУ ЛОКАЛИЗОВАЛИ БЫСТРО. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ.
Спасибо сотрудникам МЧС и работникам хлебзавода за профессиональную слаженную работу. ХОРОШО ЧТО ПРВЕРЯЮЩИЕ ОРГАНЫ ПРИНЦИПИАЛЬНО ПРОВЕРЯЛИ ПРЕДПРИЯТИЕ ПОЭТОМУ НА ХЛЕБЗАВОДЕ ВСЕ СРАБОТАЛО И ПРОБЛЕМУ ЛОКАЛИЗОВАЛИ БЫСТРО. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ.
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Поржал, если бы проверяли то пожара бы не было, а может надо еще работникам платить побольше и кабель закупать не впритык по нагрузке а с запасом?