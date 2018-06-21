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Сечин озвучил причины роста цен на бензин

, ИА "Амител"
По его словам, цены выросли из-за девальвации рубля и ситуации на мировом нефтяном рынке

Фото: riafan.ru

Глава "Роснефти" Игорь Сечин озвучил ряд причин, которые, как он полагает, привели к росту цен на бензин в стране. Об этом пишет РБК.

Первой он назвал девальвацию рубля. "Если раньше доллар стоил 30 рублей, то теперь 64. Покупательная способность рубля девальвировалась", — цитирует издание его заявление, произнесенное на годовом собрании акционеров "Роснефти" в Красноярске.

Второй причиной, по мнению главы "Роснефти", является рост мировых цен на нефть. Он отметил, что стоимость переработки сильно выросла. К этому Сечин добавил увеличение транспортных затрат. "Переработка становится непривлекательной, и мы эту нагрузку вынуждены брать на себя", — подчеркнул он.

При этом Сечин пообещал, что компания не допустит серьезного подорожания бензина на своих АЗС. Он подчеркнул, что они и сейчас ниже, чем у конкурентов.

Напомним, цены на топливо в России начали быстро расти в мае. Они увеличились на 5,6% по сравнению с апрелем и на 7,2% с начала текущего года.

Для остановки роста цен кабмину пришлось понизить с 1 июля акцизы на бензин и дизель.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

21.06.2018 15:33
- гость -

А может, причина роста - аппетиты Сечина и Ко?

0  0
21.06.2018 15:37
- гость -

нам мало денег, это причина???

0  0
21.06.2018 15:37
- гость -

по мнению главы "Роснефти", является рост мировых цен на нефть.
--------------

Да он издевается! Когда нефть дешевела на цене бензина это не отразилось.

0  0
21.06.2018 15:39
гость

наверно яхту новую строить святая княгиня Ольга

0  0
21.06.2018 15:39
- гость -

"Если раньше доллар стоил 30 рублей, то теперь 64. Покупательная способность рубля девальвировалась"

Напомните мне когда доллар 30р был, а когда бензин подорожал.

0  0
21.06.2018 15:45
- гость -

еще один эксперд по объяснению причин роста цены на бензин нарисовался...Поубавьте свои аппетиты, дядя, в них вся причина и не надо тут девальвациями пугать...от роста цен девальвация и идет

0  0
21.06.2018 15:47
- гость -

Нефть дешевела, бензин дрожал, рубль падал
Нефть дорожает, бензин дорожает, рубль падает
Где логика?

0  0
21.06.2018 15:48
- гость -

К этому Сечин добавил увеличение транспортных затрат.

Я думал это стеб, что бензин подорожал из-за подорожания его перевозки, вызванное подорожанием бензина, а это, оказывается , реальное объяснение

0  0
21.06.2018 15:49
- гость -

Качество российской нефти падает с каждым годом, европа сокращает поставки вот они и отыгрываются на внутреннем рынке

0  0
21.06.2018 15:53
Грантштейн

Бензин на заправках Роснефти подорожал, потому что подорожала стоимость транспортировки этого бензина с заводов Роснефти на заправки Роснефти. А стоимость транспортировки подорожала, потому что подорожал бензин. И.Сечин (с)

0  0
21.06.2018 15:57
- гость -

Когда же у него рожа треснет?

0  0
21.06.2018 16:07
Гонец из Пензы

классно. нефть подешевела - упал рубль, поэтому дорожает бензин. теперь нефть дорожает - рубль всё равно падает, поэтому снова дорожает бензин.
и главное пик девальвации давно прошёл. так почему же бензин стал резко дорожать только после выборов пересидента? я считаю что все эти упыри так сговорились.
вова им, мол, потерпите до 18-го, а там хоть трава не расти, отобьёте упущенное.

0  0
21.06.2018 16:07
- гость -

Грантштейн!
Не мудрите! К уже неоднократно сказаному, добавляете и следственные истинные причины! Причины девольвации рубля и повышение цен на внутреннем рынке собственных рессурсов!

0  0
21.06.2018 16:13
- гость -



Грантштейн ответь!
Какое отношение внешняя политика четко правительством выстроенная со всеми вытикающими отсюда санкциями, На выходе, так худо и губительно влияет на внутренний рынок с драконовскими ценами на все?
Это что, кризис намеренно запланированный?

0  0
21.06.2018 16:17
Грантштейн

21.06.2018 16:13
- гость -
Да никак внешняя политики/санкции/Трамп/Меркель не имеют отношения к росту цен на бензин. Ничего не изменилось для Роснефти. Желание увеличивающейся маржи даже на стогнирующем рынке - вот истинная причина. Простыми словами - жадность.

0  0
21.06.2018 16:20
- гость -

Добавь Грантштейн. - Недальновидность.

0  0
21.06.2018 16:31
- гость -

это про это чудо путен нам рассказывал что он получать должен на уровне зарубежных топ менеджеров иначе оно перетечет туда?

0  0
21.06.2018 16:36
многодетный

Задолбали на протяжении последних 15 лет нести ерунду про подорожании нефти на внешнем рынке и росте курса доллара . При чем здесь это все ? Внутренний рынок не должен зависеть не от мировых цен не от курса доллара, цена должна быть фиксирована и доступна, это моя земля , мои недра, мои богатства и этим все сказано

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