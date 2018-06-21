Фото: riafan.ru
Глава "Роснефти" Игорь Сечин озвучил ряд причин, которые, как он полагает, привели к росту цен на бензин в стране. Об этом пишет РБК.
Первой он назвал девальвацию рубля. "Если раньше доллар стоил 30 рублей, то теперь 64. Покупательная способность рубля девальвировалась", — цитирует издание его заявление, произнесенное на годовом собрании акционеров "Роснефти" в Красноярске.
Второй причиной, по мнению главы "Роснефти", является рост мировых цен на нефть. Он отметил, что стоимость переработки сильно выросла. К этому Сечин добавил увеличение транспортных затрат. "Переработка становится непривлекательной, и мы эту нагрузку вынуждены брать на себя", — подчеркнул он.
При этом Сечин пообещал, что компания не допустит серьезного подорожания бензина на своих АЗС. Он подчеркнул, что они и сейчас ниже, чем у конкурентов.
Напомним, цены на топливо в России начали быстро расти в мае. Они увеличились на 5,6% по сравнению с апрелем и на 7,2% с начала текущего года.
Для остановки роста цен кабмину пришлось понизить с 1 июля акцизы на бензин и дизель.
Комментарии
А может, причина роста - аппетиты Сечина и Ко?
нам мало денег, это причина???
по мнению главы "Роснефти", является рост мировых цен на нефть.
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Да он издевается! Когда нефть дешевела на цене бензина это не отразилось.
наверно яхту новую строить святая княгиня Ольга
"Если раньше доллар стоил 30 рублей, то теперь 64. Покупательная способность рубля девальвировалась"
Напомните мне когда доллар 30р был, а когда бензин подорожал.
еще один эксперд по объяснению причин роста цены на бензин нарисовался...Поубавьте свои аппетиты, дядя, в них вся причина и не надо тут девальвациями пугать...от роста цен девальвация и идет
Нефть дешевела, бензин дрожал, рубль падал
Нефть дорожает, бензин дорожает, рубль падает
Где логика?
К этому Сечин добавил увеличение транспортных затрат.
Я думал это стеб, что бензин подорожал из-за подорожания его перевозки, вызванное подорожанием бензина, а это, оказывается , реальное объяснение
Качество российской нефти падает с каждым годом, европа сокращает поставки вот они и отыгрываются на внутреннем рынке
Бензин на заправках Роснефти подорожал, потому что подорожала стоимость транспортировки этого бензина с заводов Роснефти на заправки Роснефти. А стоимость транспортировки подорожала, потому что подорожал бензин. И.Сечин (с)
Когда же у него рожа треснет?
классно. нефть подешевела - упал рубль, поэтому дорожает бензин. теперь нефть дорожает - рубль всё равно падает, поэтому снова дорожает бензин.
и главное пик девальвации давно прошёл. так почему же бензин стал резко дорожать только после выборов пересидента? я считаю что все эти упыри так сговорились.
вова им, мол, потерпите до 18-го, а там хоть трава не расти, отобьёте упущенное.
Грантштейн!
Не мудрите! К уже неоднократно сказаному, добавляете и следственные истинные причины! Причины девольвации рубля и повышение цен на внутреннем рынке собственных рессурсов!
Грантштейн ответь!
Какое отношение внешняя политика четко правительством выстроенная со всеми вытикающими отсюда санкциями, На выходе, так худо и губительно влияет на внутренний рынок с драконовскими ценами на все?
Это что, кризис намеренно запланированный?
21.06.2018 16:13
- гость -
Да никак внешняя политики/санкции/Трамп/Меркель не имеют отношения к росту цен на бензин. Ничего не изменилось для Роснефти. Желание увеличивающейся маржи даже на стогнирующем рынке - вот истинная причина. Простыми словами - жадность.
Добавь Грантштейн. - Недальновидность.
это про это чудо путен нам рассказывал что он получать должен на уровне зарубежных топ менеджеров иначе оно перетечет туда?
Задолбали на протяжении последних 15 лет нести ерунду про подорожании нефти на внешнем рынке и росте курса доллара . При чем здесь это все ? Внутренний рынок не должен зависеть не от мировых цен не от курса доллара, цена должна быть фиксирована и доступна, это моя земля , мои недра, мои богатства и этим все сказано