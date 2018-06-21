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Ученые заявили о гибели парка "Изумрудный" без срочной вырубки деревьев

, ИА "Амител"
Об этом заявили в Федеральном Алтайском научном центре агробиотехнологий

Фото: "ВКонтакте"

Без омоложения и вырубки деревьев барнаульский парк "Изумрудный" в своем нынешнем виде может просуществовать всего несколько лет. Об этом рассказала кандидат сельскохозяйственных наук, научный сотрудник лаборатории селекции декоративных культур ФГБНУ ФАНЦА Галина Синогейкина.

По ее словам, большая часть зеленых насаждений в парке находится в удовлетворительном состоянии. У каких-то деревьев нет четкой выраженной кроны, встречаются деревья с дуплами и трухлявой древесиной, зараженные вредителями, грибами и болезнями. Как правило, такие деревья прослужат недолго.

"Для жителей, которые против реконструкции зеленых насаждений, этого парка еще хватит, но нашим детям и следующему поколению ничего не останется. Озеленение должно походить поэтапно. Это оценка санитарного состояния зеленых насаждений, ландшафтное проектирование, подготовка территории, устройство дорожек, площадок, посадка деревьев и кустарников, устройство газонов и цветников", — отметила Галина Синогейкина в официальной группе парка в социальной сети.

Она заметила, что в "Изумрудном" есть много участков, по которым можно ходить безопасно. В 2010-2011 годах в данном парке она с коллегой уже проводила оценку зеленых насаждений по санитарному состоянию. Тогда порекомендовали какие-то деревья выкорчевать, а у каких-то деревьев провести санитарную и омолаживающую обрезку. Был разработан и предложен собственнику парка проект по озеленению. Однако прежний арендатор парка не захотел заниматься реновацией.

Ранее сообщалось, что, согласно планам нового арендатора, благоустройство парка "Изумрудный" продлится до 2022 года. Уже в 2019 году там появится каток. При этом большая часть деревьев будет вырублена, и на их месте будут высажены новые. 

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

21.06.2018 16:06
- гость -

Ну не терпится этим жуликам парк вырубить. Они готовы любую сказку придумать!

0  0
21.06.2018 16:09
- гость -

какие же люди стали продажными

0  0
21.06.2018 16:09
- гость -

Я купила квартиру в двух эпохах и хочу, чтобы из Изумрудного сделали нормальный парк. Не хочу этот бурелом и помойку

0  0
21.06.2018 16:10
- гость -

вчера анютку закидали тапками, седня они биологов подтянули, завтра кого подтянут что бы обосновать вырубку?

0  0
21.06.2018 16:10
- гость -

Что вы локте, идиоты. Почитайте статью. Тупость некоторых просто бесит . Не нравится парк после вырубки, не гуляйте

0  0
21.06.2018 16:13
- гость -

Не нравится парк после вырубки, не гуляйте
--------
Да, да, да... Не нравится жить в России валите из страны.

0  0
21.06.2018 16:14
- гость -

Что вы локте, идиоты. Почитайте статью. Тупость некоторых просто бесит . Не нравится парк после вырубки, не гуляйте

Большинство жителей против вырубки, а вы проплаченый бот не более того.

0  0
21.06.2018 16:18
- гость -

Какое большинство? Два придурка сотрясают воздух . Я даже фамилии их знаю. На Фейсбуке их все знают.

0  0
21.06.2018 16:18
- гость -

Не нравится парк после вырубки, не гуляйте
--------
Да, да, да... Не нравится жить в России валите из страны.
___________________
Проще таких которым нравится выпнуть

0  0
21.06.2018 16:19
Грантштейн

Научный сотрудник лаборатории селекции декоративных культур ФГБНУ ФАНЦА Галина Синогейкина.....
Могу ли я предположить, что Галина зависимый от кого-то или чего-то человек?

0  0
21.06.2018 16:23
Пфффф

Рука-лицо...

0  0
21.06.2018 16:29
- гость -

Британские ученые заявили?

0  0
21.06.2018 16:32
- гость -

о точно надо им заказать исследование у британских ученых)))

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