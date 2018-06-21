Фото: mtk-vl.ru
Патриотическую акцию "Дорога в вечность" проведут в столице Алтайского края в День памяти и скорби, 22 июня. Об этом пишет пресс-служба правительства региона.
Участники акции пройдут от площади Свободы по Социалистическому проспекту и возложат цветы к Мемориалу Славы. В шествии, памятном митинге и церемонии возложения цветов будут участвовать первые лица правительства региона и мэрии, воспитанники военно-патриотических и военно-спортивных клубов, кадеты, бойцы поисковых отрядов и объединений, представители казачества, алтайские студенты и все желающие.
Шествие начнется в 9:00. В 10:15 пройдет возложение цветов к мемориалу.
За годы Великой Отечественной войны с Алтая на фронт ушли свыше 600 тысяч человек. 283 тысячи алтайских солдат не вернулись с фронта.
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