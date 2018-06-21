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Жителей Алтайского края предупреждают о действиях мошенников, которые выдают себя за сотрудников МЧС.
"На фоне масштабных проверок по пожарной безопасности мошенники, представляясь сотрудниками МЧС, предлагают алтайским бизнесменам откупиться дорогими подарками и деньгами от проверок и таким образом избежать приостановки деятельности их предприятия. Телефонные аферисты называют себя именами и фамилиями действующих сотрудников МЧС России, пытались манипулировать руководителями нескольких крупных торговых комплексов, запугивали их штрафами и другими санкциями, предлагая "решить вопрос" с проверкой госпожнадзора", — описывают преступную схему злоумышленников в Главном управлении МЧС по региону.
В экстренном ведомстве добавляют, что МЧС не оказывает каких-либо платных услуг, а дача и получение взятки являются уголовно наказуемыми деяниями.
Сейчас правоохранительные органы проверяют факты мошенничества.
Жителей региона просят проявлять бдительность и сообщать о подобных случаях в правоохранительные органы, а также на телефон доверия ГУ МЧС по Алтайскому краю по номеру: 8 (3852) 65-82-19.
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