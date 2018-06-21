Фото: vashgorod.ru
Пенсии в РФ в следующем году проиндексируют на 7%. Такое заявление сделал первый вице-премьер — глава Минфина Антон Силуанов на заседании Госдумы, пишет РИА Новости.
Агентство пишет, что на заседании первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев спросил министра, какая все-таки предполагается индексация пенсий и действительно ли при изменении пенсионного законодательства они вырастут.
"Наша задача в следующем году увеличить (ежемесячную) пенсию в среднем на тысячу рублей… Безусловно, это существенный рост, это рост выше инфляции, как и поручал президент в посланиях, своем указе. Рост пенсий составит примерно на уровне 7% к уровню текущего года", — заявил глава Минфина в ответ на вопрос депутата.
При этом Силуанов отметил, что в прежние годы пенсии индексировались на уровень инфляции предыдущего года. Он добавил, что в 2018 году ожидается инфляция около 3%, а индексация пенсий составит 7%. "Поэтому в следующем году мы выполним то поручение, которое содержится в указе президента об ускоренной индексации пенсий, о росте пенсий пенсионерам в реальном выражении", — заявил Силуанов, отметив, что это является основной задачей ведомства и нужные ресурсы и меры будут учтены в законе о Пенсионном фонде и федеральном бюджете.
Также министр отметил, что уже вскоре в Думу внесут основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019-2021 годы, которые будут рассмотрены на парламентских слушаниях в следующем месяце.
"И там уже будут учтены предложения по увеличению инвестиционной активности государства. Мы создаем Фонд развития, который будет являться частью бюджета. Там будут учтены необходимые ресурсы для реализации национальных проектов по выполнению указа президента, и там будут учтены необходимые ресурсы для пенсионных изменений, как в бюджете Пенсионного фонда, так и непосредственно в нашем законе о бюджете", — заключил глава Минфина.
Комментарии
Они же заявляли, что каждый год пенсии будут увеличиваться на 1000, а сейчас уже на процентное увеличение ссылаются! Получается, что врали людям?
При этом Силуанов отметил, что в прежние годы пенсии индексировались на уровень инфляции предыдущего года.
даже когда киданули народ когда выплатили пять тыщ вместо индексации на 15%?
Он добавил, что в 2018 году ожидается инфляция около 3%
ох лукавый, бензин вырос на 11%, проезд на 15%, коммуналка в общей сумме на 30%,
налоги на недвигу растут ежегодно, теперь вот НДС вырастет, продукты вслед за бензином и ндс вырастут....
а им все 3%
Не врали. Она и должна увеличиваться в процентах, у всех ведь разная пенсия. Если взять среднюю по России пенсию 14200*7%= 994 рубля. Всегда имеется в виду среднее значение.
Почему имя силуанова пишут с ошибкой? Он ведь не Антон, он г......ню
Ю не считать
Смотрите выступление депутата Шеина по пенсионному вопросу в Госдуме, о том как жулье опустило российских пенсионеров на уровень гондурасагватемалы!
В топку это нелюдей !!! в загнивающей европе пенсия например в Германии 90 т.р. у Пиндосов 70 т.р. вот это пенсии. Упыри рублем помахали что добавят но это не факт. В топкууууу
А как проиндексируют в 2024? Огласите весь список, пожалуйста, до 2050 года включительно.
Во быдлопутинцы выбрали себе и всей стране головняк
что то я щас прочитал , что наше правительство и в Сирии отличилось, сдали созников Иранцев, пошли на поводу Израэля.
Гость от 21.06.2018 17:57, а вам как мусульманину, ближе и комфортны интересы Ирана?
21.06.2018 18:10
- гость -
а вам , изечка, ближе конечно синагога
Конечно дорогой! Вам бы знать, семиты с нами с давних времен с нами живут! С пользой огромной продвигая познания к наукам, развивая успешно экономику российского государства! Киноматографы, певцы и военноначальники! Короче полезный, выгодный был для россии народ.
А вы уважаемый, что скажите о пользе арабов для России?
Только исходят одни проблемы и беды! Судя конечно же по историческим данным о войнах! Народ истории не помнящий - беда народу. Что и подтверждается.
А в курсе ли вы гость от 21.06.2018 18:24, Вам известно, что Израиль образовался на обетованной их исконно законной терретории, благодаря усилиям Иосифа Сталина. Первые семиты образовавшие государство, были офицеры, ветераны отечественной войны. Так, чьих же вы интересов будете?
Не сложно заметить, что в ходе истории, народы идущие в разброд. Евреи свое государство построили, а вот русские наоборот.