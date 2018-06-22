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Энергосбережение на 50 млн рублей проведут в бюджетных учреждениях Барнаула

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Власти города намерены добиться такой экономии за пять лет

Фото: maximumyield.com

Власти Барнаула планируют сэкономить более 50 млн рублей на энергосбережении, проводимом в 46 бюджетных учреждениях. Об этом на конференции "Энергосбережение и энергоэффективность", прошедшей в Барнауле в четверг, 21 июня, сообщил председатель комитета по энергоресурсам и газификации администрации города Александр Кощеев.

"Всего в городе реализуется 46 энергосервисных контрактов (контрактов по обеспечению энергосбережения — прим. ред.) в бюджетных учреждениях. Экономия за 5 лет, по предварительным расчетам, составит более 50 млн рублей", — сообщил чиновник.

В рамках программ энергосбережения меняются светильники на светодиодные, устанавливаются датчики движения, модернизируется система отопления, устанавливается энергоэффективное оборудование, меняются устаревшие окна, двери, утепляются стены.

Например, в барнаульской школе № 93 в поселке Лебяжье установили геотермальное отопление (получение тепла от земли). Оно оказалось почти в 4 раза дешевле электроотопления. Хотя на всякий случай здесь есть электрокотел как резерв. Кроме самой системы заменили окна с деревянных на пластиковые, утеплили стены, обновили освещение. Зиму 2017-2018 годов школа пережила в нормальном, теплом режиме.

Кроме того, в 2015 году на улицах Барнаула заменили все устаревшие светильники на светодиодные. Экономия превысила 3 млн рублей. В городском электротранспорте заменены светильники с экономией в 1,2 млн рублей.

В 2015 году на объектах образования в Барнауле установили 22 автоматизированных тепловых пункта. Это позволяет решить проблему весенне-осенних "перетопов", экономить на потреблении тепловой энергии, более равномерно распределять тепло по зданию. Такие устанавливают и в многоквартирных домах. АТП в доме на Антона Петрова, 240 помогла сэкономить 367 тысяч рублей за тепло в год. А в больнице РЖД — 350 тысяч.

С 2015 года на централизованные источники переключено 12 котельных Барнаула: пять ведомственных, семь муниципальных.

"Работа по переключению муниципальных котельных проводится для снижения тарифа. И это нам удается. В прошлом году перевели с котельных (на централизованные источники, ТЭЦ — прим. ред.) в районе улицы Челюскинцев, для шести тысяч граждан снижен тариф по теплу на тысячу рублей", — сказал Александр Кощеев.

Он напомнил, что в 2017 году было заключено концессионное соглашение с "Барнаульской теплосетевой компанией". Скоро будет подписано второе соглашение с этой компанией. 

В целом по краю реализуется около 60 энергосервисных контрактов. В Рубцовске в 2015 году на светодиодные заменили 1850 светильников. В это было вложено 18,5 млн рублей, срок окупаемости проекта — 5 лет. Обновили уличные светильники и в Заринске.

Кстати, по словам директора Регионального института развития энергоэффективности и альтернативной энергетики Дмитрия Кузьмина, доля внедрения светодиодного освещения в дорожном хозяйстве Алтайского края составляет 30%, а в бюджетных учреждениях 23% во внешнем освещении и 14% — во внутреннем.

Алтайский край — один из лидеров по количеству энергоконтрактов. Об этом рассказал президент Алтайской Торгово-промышленной палаты, которая является соорганизатором конференции, Борис Чесноков.

В Алтайском крае есть несколько энергосервисных компаний в сфере электроэнергии и отопления. Представитель одной из них, начальник энерготехнического центра АО "Алтайэнергосбыт" Дмитрий Венгерский сообщил, что при замене систем освещения экономия может составлять 30-80%, при установке погодозависимого теплового пункта – до 50%, замена энергоёмкого оборудования — 25-40%. 

Он же отметил, что спрос на услуги по организации энергосбережения в крае растет, но многие до сих пор не понимают выгоды.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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