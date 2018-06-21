Фото: СШОР Алексея Смертина
Юные воспитанники барнаульской спортшколы Алексея Смертина смогли попасть на поле во время матча чемпионата мира. Об этом пишет "Алтайская правда" со ссылкой на сайт школы.
В этом барнаульцам помогла программа "На чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России вместе с Макдоналдс". Мальчики сопровождали на поле игроков сборной Уругвая и Египта в Екатеринбурге.
Отмечается, что команду Уругвая выводили барнаульцы Денис Баклач, Никита Усик, Дима Гомозов, Арсений Ушаков и Александр Косьянов. Египтяне вышли вместе со Славой Гейгером, Львом Ямщиковым, Тимофеем Григорьевым и Захаром Жемоедовым.
Подчеркивается, что школьники, а также их родители смогли бесплатно посмотреть матч мундиаля.
Всего в рамках программы "Макдоналдс" для сопровождения футболистов перед матчами чемпионата мира отобрали свыше тысячи детей, большинство из которых представляют Россию.
Комментарии
Почему не озвучили фамилию десятого ребенка?
Да и фото не всех .
Почему не озвучили фамилию десятого ребенка?
а фамилия моя фамилия моя слишком известная чтобы я её называл(с)
А Ершов каким боком на фото?