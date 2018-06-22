Фото: Екатерина Смолихина

Сделать материал о жизни алтайских осужденных мне хотелось уже давно. Причем в нестандартной форме (буквально в чёрно-полосатой), примерить на сутки одежду арестанта и понять, чем живут те, кто потерял самое главное — свободу. Бичом на зоне мне быть не хотелось, поэтому я просил пресс-службу УФСИН по Алтайскому краю отправить меня в колонию инкогнито по "уважаемой" статье, чтобы там не знали, что я журналист. Так сказать, для чистоты эксперимента (только близким и коллегам по работе я бы сообщил об этом "внедрении"). Потом я вспомнил замечательный боевик "Без лица", как тяжело там пришлось Джону Траволте, и направляться тайно за решетку мне расхотелось: мало ли, что может произойти. В итоге мир заключенных я поменял на окружение сотрудников службы охраны и отправился в ЛИУ №8 в Новоалтайск, где целые сутки следил за тем, чтобы ни один из почти 650 осужденных не оказался на свободе.

Цвет настроения — синий

Датой основания службы охраны УИС как самостоятельного подразделения принято считать 30 июня 1994 года – в этот день на основании приказа МВД России функции охраны исправительных учреждений были переданы органам уголовно-исполнительной системы. Служба охраны УИС – одна из самых многочисленных в системе ФСИН. И это не удивительно, ведь она всегда занимала первостепенное место в числе основных структурных звеньев всей пенитенциарной системы. В ЛИУ №8 таких ребят, несущих службу, более 70 человек. Удивлением для меня стало то, что сотрудники подразделения практически не пересекаются с осужденными, при этом часами отрабатывают навыки для их задержания.

Итак, рабочий день начался в 8 утра. Согласно распорядку, на смену сотрудники службы охраны заступают на 24 часа. График — сутки через трое. Непогода (дело было в мае), казалось, спутает все карты, но службе сотрудников УФСИН не должны помешать ни снег, ни зной, ни дождик проливной. Так что условия стали еще более экстремальными, а адреналин стал накатывать на меня уже с первых минут дежурства. До этого момента мне уже выдали уставную камуфлированную форму, начищенные до блеска берцы. К службе я подготовился заранее: походил в тренажерный зал, по вечерам бегал по 3-5 километров, чтобы быть в форме. Оказалось, что этого недостаточно, чтобы выдержать все физические "испытания".

Сначала вместе со своими новыми коллегами я прошел медицинский осмотр. Врач измерил давление и пульс (который скакал от волнения), а также проверил, есть ли в моем организме алкоголь. Затем состоялась встреча с психологом, которая провела тест Люшера для определения моего душевного состояния. Восемь карточек разного цвета необходимо было расположить по принципу: "какой цвет в данный момент вам наиболее приятен". Такими оказались синий, черный, фиолетовый и коричневый.

Привет, оружие!

И вот я в караульном помещении. Здесь мне в глаза сразу бросилась мнемосхема – это схема периметра колонии, где обозначены охранные рубежи. Впечатлила пирамида для хранения оружия, где ровным "строем" расположились автоматы Калашникова. В комнате хранения оружия мне самому выдали учебный автомат. И это добавило моей службе не только брутальности, но и ответственности. Перед заступлением на службу с сотрудниками отдела охраны проводится инструктивное занятие. Нам рассказали о технике безопасности при обращении с оружием, а также провели опрос по знанию обязанностей часового поста наблюдения.

Первый час я терялся и смотрел на все "глазами по 50 копеек". Особенно это сказалось на месте для заряжания и разряжения оружия. Дрожь в руках выдала мое состояние. Службу в армии я не проходил, поэтому в последний раз брал в руки учебный автомат еще в школе лет 12 назад. Затем мы приступили к тренировке: отрабатывались действия часового при побеге осужденного. Сотрудники получают по три холостых патрона. Затем, снарядив автомат, я поднялся на наблюдательный пост. Согласно алгоритму действий часового при побеге осужденного, первый выстрел должен быть предупредительным – в воздух. Если же беглец преодолел линию охраны, нужно стрелять на поражение.

Оружие, пожалуй, главный атрибут сотрудника службы охраны УИС. Любые действия сотрудника с оружием продиктованы уже устоявшимися за долгие годы правилами. Всё согласно законодательству и боевому уставу: снял с предохранителя, сделал контрольный спуск курка, поставил на предохранитель и сдал его в пирамиду для хранения оружия. И так каждый раз, никакой импровизации.

25 километров за смену

После заступления на дежурство я вместе с другими сотрудниками службы охраны отправился на смену караула. Двигались мы во внешней запретной зоне по тропе караула. Это специальная полоса, где по обеим сторонам установлены заборы, ограждения, опутанные колючей проволокой. На пути встречаются наблюдательные посты, в народе — вышки, на которых несут службу часовые. Общая длина периметра порядка 2 километров. По словам сотрудников, за смену они проходят в среднем 25 километров.

"Ни один фитнес-клуб не нужен", — пошутил инспектор отдела охраны капитан внутренней службы Константин Турышев. Во время обхода периметра, по его словам, необходимо обращать внимание на состояние ограждений, состояние контрольно-следовой полосы, проверять работу инженерно-технических средств охраны (ИТСО). Заключенного отделяет от свободы несколько заградительных стен, оснащенных ИТСО. Если вдруг случится, что осужденному удастся преодолеть одну из них, в этот момент срабатывает специальный сигнал датчиков движения, на который незамедлительно должны среагировать команда караула и дежурная смена и выдвинуться на задержание нарушителя.

По всему периметру учреждения установлены видеокамеры, в режиме онлайн они транслируют картинку на мониторы на пульт управления технических средств охраны и пост видеонаблюдения, расположенный внутри учреждения. В момент побега часовой обязан нажать кнопку тревожной сигнализации, дальше уже действовать согласно табелю поста, вплоть до применения оружия. Вообще, каждый случай побега или попытку его осуществить, происходящие в разных регионах страны, в отделе охраны внимательно изучают, анализируют, детально разбирают и находят пути их предотвращения. Для этого и необходимы ежедневные тренировки.

По словам капитана Турышева, бывают и ложные "сработки": та же птица на забор сядет, и системы датчиков срабатывают. В таких случаях также выдвигается резервная группа на участок, где произошла "сработка". Хорошо, что за время моей "вахты" такое случилось лишь однажды. После приказа начальника караула я в составе резервной группы — с кинологом и караульным — в полном обмундировании выдвинулся по прилегающей территории колонии, где произошла "сработка". В дождь и грязь мы пробежали около километра. В отличие от рядовых сотрудников УФСИН, после такого кросса восстанавливать дыхание пришлось почти 10 минут.

Ты не пройдешь!

Главная задача службы охраны — не дать осужденному сбежать. Побеги случаются очень редко. В 2017 году в России произошло всего два таких случая. В Алтайском крае уже несколько десятилетий побегов из-под охраны не происходило! Один из самых ярких побегов произошел в 90-е годы, когда осужденные из ИК-3 совершили побег из колонии на автомобиле. Осужденных вернули и добавили срок.

Поэтому особое внимание уделяется именно досмотру транспорта на контрольно-транспортной площадке – в шлюзе. Досмотровой группой тщательным образом проверяется каждый автомобиль и перевозимый им груз. На КПП по пропуску транспорта заехал КамАЗ. Водитель готовит транспортное средство к осмотру и предъявляет необходимые документы, после чего автомобиль досматривает специалист-кинолог с собакой. Затем сотрудник досмотровой группы обходит ходовую часть машины. Потом забирается в кузов и проверяет каждый его сантиметр на наличие запрещенных предметов. Я следую за сотрудником и тоже пытаюсь обнаружить в автомобиле какую-нибудь "запрещенку". Дальше — еще один обход и более детальный осмотр днища, для этого есть специальная яма. Но применяют также инвентарь для досмотра — "зеркало", щупы и прочее. Проверяют даже бензобаки на предмет наличия "второго дна". Чаще всего в колонию пытаются провезти телефоны, сим-карты, зарядные устройства, деньги и другие запрещенные предметы. Однако после такой тщательной проверки у потенциальных нарушителей почти нет шансов "помочь" осужденным. Как говорят сотрудники досмотровой группы, чтобы поймать нарушителя, нужно думать, как он. По такому принципу я изучил грузовик, но ничего тайного в нем не нашел.

Солянка и задержание заключенного

Каждый сотрудник службы охраны в среднем отдыхает по 4 часа за смену. Для этого есть комната отдыха. Есть в помещении и столовая, где караул готовит себе еду. Обычно варят с запасом, чтобы хватило на обед и ужин. Продукты приносят из дома. В мою смену мы готовили солянку. Если нести службу с оружием и бегать с кинологом на "сработки" мне было крайне тяжело, то начистить полведра картошки и мелко нарезать колбасу казалось чем-то родным и приятным. Казалось, что это приятная передышка. Еще никогда я с таким наслаждением не чистил картошку, не разрезал ее на дольки.

После обеда, по закону Архимеда, полагается поспать. Но не в службе охраны УИС. Мы получаем условную вводную о том, что из колонии сбежал осужденный. Это стандартная тренировка, чтобы потом применить навыки на практике. Каждый из ребят уже четко знает, что и как должен делать. По легенде, осужденный преодолел все ограждения и бросился бежать. Я в составе резервной группы выдвинулся на его задержание. Коллеги по службе подсказывали, что действовать надо быстро, мешкать нельзя. Главное, чтобы собака учуяла след. Бежим по мокрой от дождя траве, в руках учебный автомат, но кажется, что все как по-настоящему. Будто ты играешь в каком-то боевике про крутых ребят, но тут не кино, а живые люди. Спустя несколько минут мы нашли подставного арестанта. Первой к задержанию условного беглеца приступает собака, после чего сотрудник службы охраны надевает на "осужденного" наручники. Моей задачей было удерживать осужденного на прицеле.

"Не подходи ближе чем на 3 метра. Он может выхватить у тебя автомат и застрелить", — посоветовал мне коллега по службе. И в этот момент я сделал несколько шагов назад. Задержание прошло успешно. Больше такой ошибки я не повторю. При реальном побеге она могла мне стоить жизни.

Пост сдал

Еще одной внештатной ситуацией, которую часто отрабатывают в службе охраны, является нападение на караульное помещение. Об этом не предупреждают, чтобы для сотрудников это было неожиданностью. Меня сигнал застал рядом с пирамидой для хранения оружия. Признаюсь, меня уже предупредили и подсказали, что в таких случаях необходимо делать. По сигналу мы были обязаны за 50 секунд надеть бронежилет и каску, зарядить оружие и занять свою позицию. В моем случае это было одно из окон караульного помещения. В норматив, конечно, я не уложился. На 50 секундах я только сумел в полной темноте (при сигнале в помещении отключается электричество) кое-как надеть бронежилет и каску. С оружием оказалось проще: за предыдущие часы мы уже начали находить с ним общий язык.

"Испытание прошел. Трудно, но со временем втянешься. Приходи к нам работать", — сказал мне в конце смены один из сотрудников отдела охраны ЛИУ-8. - Зарплата у нас хорошая. Один год службы засчитывается за два, уже в 40 лет будешь иметь пенсию", — заключил он.

Оставшуюся смену я, как и все другие сотрудники колонии, нес боевое дежурство. А сон подкатывался так неожиданно, что хотелось бросить все, вернуться в свой офис и писать о более привычных для меня вещах. Как сказал утром начальник караула, за время моего дежурства происшествий не случилось. За свою смену я получил оценку "хорошо". К слову, по итогам года самых лучших сотрудников службы охраны поощряют премией. На следующий день я ощутил последствия эксперимента: тело болело от кроссов и физических нагрузок. Нет, конечно, это был более тяжелый эксперимент, чем мое внедрение на работу в барнаульский "Макдоналдс". Тогда пришлось только пройти собеседование, отправить резюме. В данном же случае — стрелять, бегать, варить солянку. А в общем, служба в УИС мне понравилась.