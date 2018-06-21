Фото: vk.com/barneos22
Жители Барнаула жалуются в социальных сетях на огромную свалку, которая образовалась за жилым домом на Павловском тракте.
Фотографии с кучами строительного мусора выложили в паблике Barnaul 22. "Чистый" Барнаул. Свалка находится за 225-м домом на Павловском тракте", — отмечает автор заметки.
В комментариях к посту горожане уточняют, что были свидетелями подобной ситуации и в других точках города.
"Всю жизнь туда валят все подряд", — пишет еще один барнаулец. А кто-то отмечает: "Просто овраг заделывают".
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