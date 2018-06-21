Фото: f9.pmo.ee
Археологи нашли мумию, предположительно, первого века до нашей эры на могильнике Терезин в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС в Красноярском крае. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Институт истории материальной культуры РАН (ИИМК, Санкт-Петербург).
В сообщении сказано, что специалисты в ходе работ по спасению уникальных археологических памятников в зоне затопления ГЭС расчистили и сняли крышку с каменного ящика, в котором и находилась мумия.
По словам представителя ИИМК, сейчас находка "почти полностью расчищена". Кроме сохранившейся целиком мумии археологи нашли утварь и предметы быта.
В сообщении сказано, что прогнозы археологов крайне оптимистичны. "Вероятнее всего, сохранились мягкие ткани, кожа и детали одежды. К работе приступили реставраторы экспедиции ИИМК РАН", — цитирует агентство сообщение института.
В августе 2009 года на Саяно-Шушенской ГЭС, принадлежащей "Русгидро", из-за разрушения крепежных элементов произошла авария — потоком воды сорвало крышку гидроагрегата №2, в машинный зал хлынула вода. В результате ремонтные мастерские с людьми затопило. Жертвами трагедии стали 75 человек.
Комментарии
Как последний абзац соотносится с основным смыслом новости?
осталось определить рассовую принадлежность и можно смело заявлять о свидетельстве жизни на территории России в 1 веке до нашей эры...
А еще не мешало бы провести анализ метода мумификации, отличаются от египетских или нет.
Да и фото староваты (2009 года): машинный зал в момент восстановления после разрушительной аварии, турбины стоят, идёт сброс воды через водобойный колодец, не достроен московскими метростроевцами береговой водосброс тонельного типа. Но всё равно, даже простое фото этой громадины в Карловом створе Енисея производит впечатление.