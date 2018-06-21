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Подробности о крупном пожаре, произошедшем 21 июня на барнаульском хлебозаводе №4, сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Данные о возгорании в чердачном помещении предприятия поступили в 14:27. Ликвидировать возгорание удалось в 15:17. Площадь пожара составила 120 квадратных метров.
"Эвакуация не потребовалась. Люди сами покинули помещение. В результате пожара никто не пострадал", — отметил представитель экстренного ведомства.
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Собеседник также рассказал, что причину пожара установит экспертиза.
На тушении работали 28 человек личного состава и восемь единиц техники.
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