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Жители села Гальцовка Змеиногорского района просят помощи у местных властей в связи с тем, что уже несколько месяцев им приходится ехать на работу в другие села на попутках. Как сообщает "Змеиногорский вестник", автобусные рейсы бывший перевозчик отменил, а новые не смогли назначить. Кроме того, в селе просто нет водителя, который мог бы отвезти их.
Раньше местных жителей в село Барановка доставлял автобус сельскохозяйственного производственного кооператива. Позже маршрут оптимизировали. Вот уже несколько месяцев педагоги, живущие в Гальцовке и работающие в Барановской школе, вынуждены добираться до села на попутках или пешком. С данной проблемой жители Гальцовки уже обращались в администрацию района.
Глава Змеиногорского района Борис Афанасьев согласился с проблемой.
"Дело в том, что на данном маршруте нет водителя. Руководство СПК имени И. Я. Шумакова готово вновь отправить на маршрут автобус, и даже согласно обучить нового водителя. Но пока желающих работать на этом маршруте в Барановском сельсовете нет. Обращаюсь к жителям сел Барановка и Гальцовка: помогите найти водителя, и автобусное сообщение между этими селами будет восстановлено", — сообщил руководитель района.
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