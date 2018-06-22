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Настоящий летний зной продолжится в Алтайском крае в пятницу, 22 июня, и будет сопровождаться грозами с градом.
"В западных районах кратковременные дожди, грозы, при грозах возможен град", — говорится в прогнозе Алтайского ЦГМС.
Дневные температуры в крае составят +28...+33 градуса. Ветер будет южный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 11-16 метров. При грозах вероятно шквалистое усиление до 19-24 метров в секунду.
В Барнауле будет преимущественно без осадков. Днем в краевой столице температура воздуха составит +29...+31 градус. Ветер будет южный, 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров.
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