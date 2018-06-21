Фото: katun24.ru
Пожилой мужчина отправился в гости к сыну в Барнаул из Рубцовска на плоту, который построил самостоятельно. Об этом пишет "Катунь 24" со ссылкой на газету "Новый путь".
Канал сообщает, что в минувшее воскресенье, 17 июня, путешественник пришвартовался в окрестностях поселка Факел социализма у заброшенного моста на реке Алей. Прибывшие на место спасатели выяснили, что рубцовчанин таким образом пытается добраться до живущего в Барнауле сына.
Из досок он соорудил каркас плота и козырек для защиты от непогоды, заполнил его более 1,5 тысячами пластиковых бутылок для легкости, взял вещи, посуду, удочки и 6 июня начал свое путешествие. Мужчина плыл по реке 10 дней, пока не уперся в мост. Сам он перенести плот не смог и дрейфовал в Поспелихинском районе около суток, пока местные жители не вызвали спасателей.
Те помогли перетащить плот, после чего рубцовчанин поблагодарил их и продолжил путь в столицу Алтайского края.
Комментарии
А разве это ненарушение правил судоходства?
Вот сынок обрадуется.