Фото: Росавтодор
Специальные барьерные разделительные полосы начнут устанавливать на Чуйском тракте в Алтайском крае для снижения аварийности. Как сообщает региональный минстройтранс, специалисты подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор "Алтай" проверили ход выполнения капитального ремонта федеральной автодороги Р-256 "Чуйский тракт" в Бийском районе Алтайского края. Работы идут на участке с 368 по 374 км.
Это завершающий этап капитального ремонта, который проводят на четырехполосном участке общей протяженностью 21 км (353-374 км). Первые 5 км ввели в эксплуатацию в 2016 году, еще 10 – в 2017-м, работы на последних 6 км планируют завершить к октябрю.
Как сообщил главный инженер ФКУ Упрдор "Алтай" Сергей Рубаненко, основная цель проекта – повышение безопасности дорожного движения.
Чтобы достичь результата, по оси дороги устанавливаем разделительное барьерное ограждение, которое полностью исключает вероятность выезда транспорта на встречную полосу. Такая мера доказала свою эффективность: на участках, которые уже ввели в эксплуатацию после капитального ремонта, ДТП с тяжкими последствиями не зафиксировано.
Кроме безопасности, дорожники повысят и уровень комфорта на главном туристическом маршруте региона. Там, где это требуется, выравнивают продольный профиль трассы, укрепляют обочины, в населенных пунктах устанавливают шумозащитные экраны.
"В качестве верхнего слоя покрытия используется современный и износостойкий щебеночно-мастичный асфальтобетон на площади более 120 тыс. кв. м. Объем работ сопоставим с небольшой реконструкцией: более 100 тыс. кубометров грунта потребуется для расширения земляного полотна, свыше 27 тыс. тонн асфальтобетона – для устройства выравнивающих слоев. Благодаря тому, что торги провели еще в ноябре, у подрядной организации было время создать запас материалов", — говорится в сообщении.
Капитальный ремонт выполняют строго по графику и планируют закончить в срок. На участке работает 26 единиц техники и 70 сотрудников дорожных организаций.
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