Фото: tn.com.ar
На совещании кабмина с участием вице-премьеров Дмитрия Козака и Татьяны Голиковой было решено не вводить отдельное регулирование для вейпов и электронных сигарет, а приравнять их к обычным сигаретам, подпадающим под в том числе основной для табачной отрасли федеральный закон №15 ("Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"). Об этом пишет РБК, ссылаясь на источник, знакомый с деталями обсуждения.
После совещания в кабмине должна начаться работа над поправками в законодательство. Собеседник предположил, что в рамках подготовки поправок не все нормы и ограничения распространятся на альтернативные способы курения.
Сейчас рынок вейпов и электронных сигарет в РФ законодательно не регулируется, а их продажа и потребление не ограничены.
За отдельное регулирование электронных и обычных сигарет выступало Министерство промышленности и торговли. В начале 2018 года ведомство подготовило законопроект, предполагающий ограничение на использование, продажу и рекламу электронных сигарет, устройств для нагревания табака и вейпов.
Комментарии
Давно пора