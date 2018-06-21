Фото: Amic.ru
Старый мост через Обь в Барнауле передали в оперативное управление Упрдор "Алтай", которое занимается ремонтом федеральных трасс в регионе. Такое решение вынес Арбитражный суд Алтайского края, сообщили в управлении. Решение было ожидаемым и прогнозируемым. Об этом было известно еще несколько дней назад, когда в Упрдор "Алтай" сообщали, что займутся ремонтом проблемного объекта, если его после этого заберет на баланс мэрия города Барнаула. Соответствующее решение, по информации Amic.ru, лично принял глава Росавтодора Роман Старовойт.
Суд постановил, что старый мост должен быть передан от Росимущества в управление Росавтодора. Решение может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции в течение месяца. Также, как и ожидалось, суд отказался привлекать в качестве третьей стороны РЖД. Известно, что участок, где проходит мост, числится за этой компанией. Ранее в РЖД Amic.ru сообщали, что обеспокоены ситуацией, но уверены, что суд будет на их стороне.
Мэрия же Барнаула еще в 2017 году добилась также через суд передачи объекта на баланс Росимущества. При этом ремонт может обойтись в миллиард рублей. В городской казне таких средств просто нет.
В Росавтодоре, по сведениям Amic.ru, готовы отремонтировать мост, но при условии, что дорожный объект вернется на баланс мэрии Барнаула, которая впоследствии будет заниматься его содержанием. Известно, что участок дороги между Новоалтайском и Барнаулом, по которому проходит мост, находится на балансе краевых властей. Именно по этой причине в федеральном дорожном агентстве не готовы были спешить с ремонтом.
Проблема старого моста существует уже несколько лет. В мае объект грозилась закрыть ГИБДД, но потом дорожные службы из Новоалтайска за свой счет залатали на мосту ямы. Скорее всего, ремонтные работы начнутся в 2019 году.
Комментарии
Ну так можно еще посудится, решение же невступило в силу
"Ранее, компания РЖД сообщало, что обеспокоены ситуацией, но уверены, что суд будет на их стороне!"
Весомый аргумент, ну просто убойный!