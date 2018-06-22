Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 132 квадратных метра продают в закрытом элитном поселке на Змеиногорском тракте в Барнауле за 15 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Жилье расположено на седьмом уровне кирпичной десятиэтажки. Автор объявления подчеркивает, что в квартире никто не жил.
Выполнен стильный ремонт, имеется красивый камин.
Территория дома огорожена, есть охрана. Во дворе — большая детская площадка, фонтаны, рядом находится сосновый бор.
Комментарии
Местами нравится)
Зачем бухло на столе?