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На самолете за платьем, или Сколько стоят выпускные в разных точках России

, ИА "Амител"
Мы узнали, как готовятся к выпускным на Сахалине, в Петербурге, Барнауле и в сельской глубинке

Фото: Art-cherry.com

Еще в сентябре одиннадцатиклассники и их родители начинают подготовку к самому знаменательному событию будущей весны. И это совсем даже не ЕГЭ. Это выпускной бал. В каждом уголке России идет бурная подготовка к этому большому празднику. Кто-то заказывает наряды в ателье, кто-то покупает в магазине. А кому-то приходится лететь за платьем на самолете целых шесть часов. Кто-то приглашает ведущим на выпускной бал звезду экрана, а кто-то вместе с родителями и учителями готовит камерное и душевное поздравление. Amic.ru поговорил с выпускниками школ на Сахалине, в Санкт-Петербурге, Барнауле и маленьком алтайском селе. Мы узнали, как ребята готовятся к праздничному вечеру, как он будет организован и в какую сумму обошлась подготовка к первому взрослому балу.

Отметим, в Барнауле в 2018 году выпускные балы начнутся 23 июня.

Барнаул: главное — держать осанку

Галина, выпускница лицея "СИГМА" из города Барнаула:
"Организацией праздника, естественно, занимались родители. Подготовка началась за год до самого торжества. Решили, что все три выпускных класса будут праздновать вместе. Традиционно выпускной разбит на два этапа: официальная торжественная часть и праздничный банкет с дискотекой.

Аттестаты все выпускники "СИГМЫ" получат в Молодежном центре Ленинского района Барнаула, так как актовый зал школы не может вместить одновременно всех одиннадцатиклассников. Затем организованно на автобусах вместе с родителями и учителями поедем в парк-отель "Лесные дали", где пройдет праздничная часть выпускного бала. И уже оттуда пойдем встречать рассвет.

Свой образ на выпускном балу продумала заранее. Искала в интернете подходящий фасон платья, макияж и прическу. Наряд заказывали в ателье. Я подобрала нужную цветовую гамму наряда и договорилась с визажистом, наглядно продемонстрировав конечный результат, чтобы избежать неожиданностей.

Выпускной вызывает только положительные эмоции, хотя все-таки этот праздник является окончанием юности. После школы начнется новый этап жизни, когда придется проявлять свою самостоятельность.

Волнение, безусловно, тоже присутствует, но с ним можно справиться. Нужно понимать, что все взгляды будут направлены на тебя. Главное — это держать осанку, подобрать не только красивую, но и комфортную обувь и одежду".

Затраты: "В целом выпускной для нашей семьи обошелся в двадцать тысяч пятьсот рублей. Десять тысяч пятьсот рублей мы сдали на организационные моменты. Сюда входит банкет, украшение зала, подарки учителям, аренда автобусов. И десять тысяч рублей были потрачены на платье, обувь, сумку и визажиста", — рассказывает Лариса.

Сахалин: рассвет на берегу океана

Кристина, выпускница Южно-Курильской средней школы Сахалинской области: 

Выпускной бал у нас будет простым, незамысловатым, но очень уютным. Как и везде, подготовка к празднику началась задолго до события. Но на Сахалине сделать это гораздо сложнее — магазинов здесь немного, и чтобы приобрести необходимый наряд на выпускной, многие летают на материк. А это шесть часов полета.

На банкет выпускники Южно-Курильской школы отправятся в ресторан "Амадеус", а на столах у них будут блюда из морепродуктов — свежайшие гребешок, креветки, палтус и другое. Так как остров находится на побережье Тихого океана, деликатесы эти достать легко.

И, как водится, после праздничной ночи ребята отправятся встречать рассвет. На берег океана.

Затраты: "В этом году на выпускной мы потратили тридцать пять тысяч рублей. За организацию праздника мы отдали двадцать тысяч рублей, это банкет в ресторане и ведущая. В 15 тысяч рублей обошлось платье, туфли, макияж, маникюр, причёска. Да, у нас в поселке салонов красоты не отыскать, но есть люди, которые делают макияж и прически на дому", — рассказала мама Кристины.

Петербург: Алые паруса

Мария, выпускница 75-й школы Петроградского района г. Санкт-Петербурга:

В преддверии выпускного немного грустно от того, что расстаемся с друзьями, учителями и школой.

Выпускной решили провести в стиле "Великого Гэтсби". Это ослепительная закрытая вечеринка по приглашениям, которые отправляются только избранным — в данном случае выпускникам. Обязателен дресс-код — наряды в стиле 20-х годов прошлого столетия. Для парней — идеально сидящий костюм, галстук, туфли и белоснежная рубашка. Для девушек — платья-рубашки, платья-трубы или коктейльные платья, обшитые бисером или пайетками.

Праздничная часть пройдет в ресторане, который находится рядом с Троицким мостом. В среднем выпускной здесь обходится в 15 тысяч рублей за персону. Банкет в ресторане будет длиться до 23-00. После этого ребята на лимузине будут кататься по городу до рассвета. В поездку входит посещение достопримечательностей Санкт-Петербурга: Эрмитаж, Дворцовая площадь, Спас на крови и др. В три часа ночи все поедут на мост Петропавловской крепости, где ежегодно встречают рассвет тысячи выпускников Санкт-Петербурга и здесь же проходят знаменитые "Алые паруса".

Затраты: В целом выпускной обходится до 40 тысяч рублей. Например, костюм для юноши обойдётся в 20 тысяч рублей, а платье для девушки от 8 тыс. Услуги визажиста обходятся в 3-4 тыс. руб. Ну и, конечно, ресторан, который, как уже писали выше, тоже выльется в немаленькую сумму.

Марушка: по-доброму и душевно

Катя, выпускница школы в селе Марушка Целинного района Алтайского края:

В этом году в школе всего 10 выпускников. Но даже в маленьком селе хочется, чтобы праздник запомнился на всю жизнь. И родители стараются, чтобы было "не хуже, чем в городе". Поскольку класс небольшой, затраты на организацию получаются серьезными — около 6-7 тысяч с человека. В эту сумму входит еда и напитки, гонорары тамады и фотографа и фейерверки.

Купить в деревне красивый наряд просто негде, и, как правило, ребята с родителями едут в ближайший город, это Бийск. И там стараются приобрести и наряд, и туфли за одну поездку. Макияж и прическу девочки тоже делают в городе. С визажистом договариваются заранее. А в день выпускного снова едут в Бийск, а потом, конечно, назад, в машине. Окно не откроешь — ветер растреплет волосы, приходится терпеть духоту и надеяться, что макияж не потечет, — рассказывает Катя.

Официальная часть выпускного пройдет в актовом зале, а после этого ребят ждет праздничный ужин в школьной столовой.

Приглашенный ведущий постарается сделать праздник ярче и интереснее, но по традиции свое поздравление детям готовят и родители выпускников.

Думаем, это будет что-то милое и душевное. Да, у нас в селе нет возможности провести выпускной в каком-нибудь ресторане или кафе, но, наверное, это не самое важное. Важнее, чтобы у нас получился добрый и теплый праздник, чтобы мы смогли весело его провести вместе с родителями и учителями.

Затраты: В целом на проведение выпускного вечера в сельской школе родителям пришлось потратить около 10 000 рублей на мальчика и 14 000 рублей на девочку. Из них шесть тысяч — организационный сбор: банкет, тамада, фотограф. Остальное — личные траты на наряд, прическу, макияж (для девочек).

Истории собирали: Оксана Колбасова, Лада Холстинина,
Надя Гладкова, Милана Янина

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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