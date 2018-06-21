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Верховная рада Украины приняла закон о нацбезопасности страны. Об этом пишет RT, ссылаясь на канал "112 Украина".
Уточняется, что за принятие закона проголосовали 248 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
В законе сказано, что фундаментальными национальными интересами страны являются интеграция в европейское политическое, экономическое, правовое пространство и сферу безопасности, приобретение членства в ЕС и НАТО, а также развитие взаимовыгодных отношений с другими странами.
Издание подчеркивает, что, согласно тексту документа, расходы на оборонный сектор составляют не менее 5% от запланированного объёма ВВП, причём как минимум 3% — на финансирование сил обороны.
Кроме этого, он предусматривает назначение гражданского главы Минобороны.
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