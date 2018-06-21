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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что в Россию запланирована поездка советника по нацбезопасности США Джона Болтона.
"Насколько нам известно, действительно, такая поездка состоится. Это пока все, что мы можем сказать", — цитирует РИА Новости слова представителя Кремля.
Ранее СМИ сообщили, что Болтон может приехать в столицу РФ в рамках подготовки переговоров главы РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
10 июня после визита главы РФ в Австрию канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе сказал, что Вена могла бы стать местом встречи американского и российского лидеров. 15 июня Трамп заявил, что не исключает встречи с коллегой из РФ, а в Москве также допустили подобную возможность.
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