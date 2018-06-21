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С 1 июля Сбербанк изменяет условия бонусной программы лояльности "Спасибо от Сбербанка" для держателей карт. Изменения коснутся всех действующих карт, кроме кобрендинговых — "Аэрофлот бонус" и "МТС", пишут "Ведомости", ссылаясь на пресс-службу банка.
Система начисления бонусов будет сложнее. Так, клиенты с низкими оборотами по картам будут получать вознаграждение лишь за покупки у партнеров банка. Однако активных держателей карт ждут повышенные бонусы от Сбербанка: им будут предложены новые варианты применения бонусов "Спасибо". В частности, активнейшие клиенты смогут конвертировать накопленные бонусы в рубли.
Сбербанк введет четыре уровня привилегий для держателей карт: "Спасибо", "Большое спасибо", "Огромное спасибо", "Больше, чем спасибо". Они отличаются величиной начисляемых бонусов, а также вариантами их использования. Для каждого уровня установлен свой набор условий, выполнение которых в течение трех месяцев позволяет клиентам перейти на этот уровень (раз в квартал). Невыполнение требований текущего уровня хотя бы в одном из трех месяцев отбрасывает клиента на более низкую ступень привилегий.
По данным издания, курс начисления бонусов не изменится: 1 "Спасибо" равен 1 рублю. Держатели карт на уровне "Спасибо" будут получать бонусы лишь от партнеров банка (до 20% от суммы операции). Они будут лишены традиционных 0,5% от суммы любых покупок, которые получают сейчас от банка.
Бонусные 0,5% от суммы любой покупки от банка прибавятся к партнерским бонусам лишь на уровне "Большое спасибо".
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