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Глава РФ Владимир Путин и его украинский коллега Петр Порошенко во время телефонного разговора затронули ситуацию в Донбассе и "тематику обмена удерживаемыми лицами". Об этом пишет RT, ссылаясь на пресс-службу Кремля.
Сообщается, что президенты двух стран обсуждали вопросы урегулирования ситуации на Укарине с учетом прошедшей в июне встречи глав МИД в "нормандском формате".
"С российской стороны подтверждена безальтернативность "комплекса мер" 2015 года как основы политического урегулирования внутриукраинского конфликта и отмечена важность повышения эффективности переговорных усилий в рамках минской контактной группы и "нормандской четвёрки", — цитирует издание текст сообщения.
В Кремле подчеркнули, что Путин выразил обеспокоенность в связи с обострением ситуации в Донбассе и ростом числа жертв среди мирных граждан.
Кроме этого, лидеры двух стран обсудили тематику "обмена удерживаемыми лицами и посещения уполномоченными по правам человека обеих стран российских заключенных на Украине, и украинских — в России".
Кроме этого, Путин и Порошенко обсудили реализацию предложения РФ по учреждению миссии ООН на Украине.
Подчеркивается, что разговор по телефону прошел по инициативе Украины.
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