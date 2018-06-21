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Бойкот чемпионата мира по футболу в РФ, о котором ранее заявили политики некоторых стран, не несет никакого эффекта. Такое заявление сделал глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, пишет "Лента.ру", ссылаясь на канал "112 Украина".
Министр отметил, что эффект от бойкота "не очень чувствуется". Также он назвал идею организовать мундиаль в России плохой. "Это немножко наивность", — цитирует издание его слова.
Линкявичюс отметил, что спорт и культура не могут быть политикой, однако в России "сейчас все является политикой". По его словам, "это еще один рычаг для пропаганды — оказаться в центре внимания, имея какие-то иллюзии, что это немножко улучшит имидж в международном плане. Думаю, этого не будет, но и эффекта от бойкота я тоже не вижу".
Издание напоминает, что в начале марта о грядущем бойкоте мундиаля заявил глава британского МИД Борис Джонсон. Он указал, что официальные лица и чиновники не поедут на первенство, если будет доказана причастность Москвы к отравлению в Лондоне экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. К Лондону присоединились власти Исландии, Польши и Австралии, однако в середине июня Джонсон признал невозможность бойкота ЧМ-2018.
Подчеркивается, что сборная Литвы в мундиале участия не принимает.
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