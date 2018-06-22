Фото: 101hotels.ru
Традиционное повышение тарифов, которое произойдет с 1 июля, затронет все районы Алтайского края и, конечно, не обойдет стороной курорт федерального значения в лице Белокурихи.
Этот город, к слову, в этом году уже пережил введение новой таксы – с мая с отдыхающих здесь взимают курортный сбор. С 1 июля подорожает жизнь и для местного населения.
Ранее портал Amic.ru уже писал о том, как для жителей всего региона возрастет плата за электроэнергию. Также мы сообщали о том, на сколько изменятся тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Барнауле, Бийске и Рубцовске.
Что же касается новых тарифов в Белокурихе, то с 1 июля плата за холодное и горячее водоснабжение, а также за тепло и водоотведение будет выглядеть так:
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