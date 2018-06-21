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Законопроект о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли утвердили на заседании кабмина. В четверг, 21 июня, его внесут в Думу, пишет "Коммерсант", ссылаясь на слова вице-премьера Дмитрия Козака.
По его словам, дополнительные доходы бюджета от маневра оцениваются в 1,3-1,6 триллиона рублей за шесть лет. Он отметил, что повышение налога на добычу полезных ископаемых при завершении налогового маневра будет отсчитываться от действующей ставки налога.
Вице-премьер отметил, что в случае форс-мажоров будут временно вводиться экспортные пошлины на нефтепродукты. В частности, экспортная пошлина на бензин в 90% будет вводиться, если рост цен на нефтепродукты на 20% будет наблюдаться в течение одного квартала.
Козак также добавил, что возвратный акциз на нефть будет предоставляться нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), которые завершат модернизацию в течение трех лет, а также компаниям, которые попали под санкции. Данные акцизы также будут учитывать аспект логистики для удаленных НПЗ.
Перед заседанием правительства, на котором обсуждалось завершение налогового маневра, российский премьер Дмитрий Медведев поручил внести законопроект в Думу в "самое ближайшее время", чтобы его успели рассмотреть до конца весенней сессии, то есть до 29 июля.
Издание пишет, что налоговый маневр будет заключаться в поэтапной отмене экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых. Предполагается, что в итоге экспорт нефти и нефтепродуктов станет выгоднее, а внутренние цены на них поднимутся.
Напомним, из-за резкого роста цен на бензин и дизельное топливо кабмин смягчил параметры маневра. В частности, НПЗ, которые выпускают бензин, получат отрицательный акциз на нефть в размере примерно 3 тысячи рублей на тонну. Также бюджет в рамках плавающего акциза будет возмещать компаниям половину разницы между внутренней ценой топлива и экспортной альтернативой.
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