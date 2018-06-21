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Экс-губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину и его подельникам предъявили обвинения почти в 20 взятках. При этом каждая из них оценивается в сумму до 10 миллионов рублей, пишет РИА Новости.
"Им предъявлены обвинения в совершении в общей сложности 20 преступлений… "Получение взятки, совершённое организованной группой в особо крупном размере", — цитирует агентство текст сообщения СКР.
По данным следствия, Хорошавин, занимая пост главы региона, при участии подельников получил в 2014 году от 18 лиц взятки в размере от 2 до 10 миллионов рублей с каждого.
Кроме этого, установлено, что экс-губернатор создал условия к получению взяток еще от двух лиц на 3 и 10 миллионов рублей соответственно за содействие избирательным кампаниям при проведении выборов депутатов гордумы Южно-Сахалинска в 2014 году, а также ведению ими экономической деятельности в регионе.
Сейчас материалы уголовного дела, состоящие более чем из 130 томов, представлены обвиняемым и защитникам для ознакомления. Затем оно будет направлено на рассмотрение в суд.
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