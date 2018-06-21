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Американские полицейские задержали 22-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве рэпера XXXTentacion. Об этом пишет RT, ссылаясь на портал TMZ.
Сообщается, что подозреваемому Дедрику Уильямсу предъявили обвинения в убийстве первой степени. В данный момент он находится под стражей. Уведомление об этом родные погибшего получили от полиции.
Уильямс был ранее осужден за хранение кокаина, владение оружием, домашнее насилие, разбой. Кроме этого, его задерживали за угон машины.
Напомним, 19 июня появилась информация о том, что рэпера XXXTentacion (настоящее имя Джасей Дуэйн Онфрой) убили в Майами.
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