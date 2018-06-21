Фото: youtube.com
Жители Барнаула сообщили об очередном "фонтане", бьющем из-под земли. Запись появилась в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".
Уточняется, что в этот раз порыв водопровода произошел на перекрестке улиц Германа Титова — Тимуровская.
"Вода хлещет. <...> Опрессовочка", — гласит подпись сообщения.
В опубликованных роликах видно, что вода бьет из-под земли сильным напором. В результате этого рядом с одним из домов образовалась большая лужа, вода начала растекаться по проезжей части.
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