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Источник из близкого окружения лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова и его жены Матильды рассказал, из-за чего пара решила развестись. По его словам, поводом для этого могла стать неверность супруги, пишут "Известия", ссылаясь на "КП" и его собеседника.

"Шнуров — джентльмен. Намеренно так красиво всё представил публике: мол, бросает его она. Однако ушел он, а не она", — цитирует газета слова источника, который пожелал остаться неназванным.

Он рассказал, что жена Шнурова стала пропадать на светских мероприятиях и порой могла не прийти домой. При этом сам певец стал намного более образцовым семьянином, нежели раньше.

"Он стал меньше пить, а она начала себе позволять лишнее", — добавил собеседник.

Сообщается, что разрыв мог произойти из-за истории, которая произошла несколько месяцев назад — Шнуров якобы застал Матильду в отеле вместе с их общим знакомым.

"Последние полгода они вообще жили как на пороховой бочке. Матильда с тусовками не завязала", — отметил источник.

Газета пишет, что в результате Шнуров не выдержал и предложил развод, а его жена поддержала это.

При этом музыкант Стас Барецкий сообщил журналистам, что новость о разрыве пары может быть фейком. Он не исключил, что после чемпионата мира по футболу они объявят о воссоединении.

Новость о желании Шнурова развестись с женой появилась 25 мая. Спустя три дня музыкант опубликовал на своей странице в Сети стихотворение, которое, как считают пользователи, он посвятил жене. В нем музыкант пишет о потере мечты. Матильда, в свою очередь, опубликовала сообщение с просьбой не обижать Шнурова.

Музыкант впервые прокомментировал новость о разводе в интервью Esquire, которое опубликовали 6 июня. Он отметил, что, хотя художник и должен страдать, но "делать это нельзя постоянно". Также певец заявил, что не чувствует за собой вины в произошедшем, и опроверг версию о том, что разрыв произошел по причине измен. Кроме этого, он намекнул, что пытался спасти брак.

"Бесполезно клеить чашку, если женщина задумала стащить весь сервиз", — добавил Шнуров.