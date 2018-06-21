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Киев должен производить ракеты, достающие до Москвы и Санкт-Петербурга. Такое мнение высказал бывший замглавы генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко, пишет RT, ссылаясь на "Обозреватель".
По его словам, Украина должна совершенствовать дальность ракет "Гарпун" и "Гром-2". Романенко заявляет, что они должны достигать нескольких тысяч километров, чтобы могли покрывать европейскую часть РФ.
"До Москвы, до Санкт-Петербурга. Это без шуток. Это очень серьёзный момент", — подчеркнул генерал.
При этом Романенко отметил, что Киев может столкнуться с международным ограничением по дальности ракет, поскольку допустимая для Украины дальность ракеты "земля — земля" составляет до 300 километров.
Экс-замглавы генштаба ВСУ считает, что страна могла бы обойти эти ограничения, если бы имела ракеты воздушного базирования.
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