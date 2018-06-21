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Следователи в Республике Алтай завершили расследование дела в отношении 24-летнего местного жителя, которого обвиняют в управлении машиной в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет пресс-служба СУ СКР по региону.
По данным следствия, инцидент произошел 10 мая текущего года около 23:00 в селе Усть-Кан Усть-Канского района. 24-летний житель села Банное, будучи пьяным, находился за рулем "ВАЗ-21101" и был остановлен полицейскими. При этом молодой человек уже имел судимости за совершение двух аналогичных преступлений.
Сообщается, что следователи собрали достаточную доказательную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением скоро будет направлено на рассмотрение в суд.
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