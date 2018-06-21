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Известный грузинский актер Вахтанг Кикабидзе рассказал, что ранее в интервью немецким СМИ говорил не о ненависти к Советскому Союзу, а к гербу бывшей страны. Об этом пишет РБК, ссылаясь на радио "Говорит Москва".
"Не к СССР ненависть, вообще слово очень плохое. Мне не нравился герб Советского Союза", — заявил Кикабидзе, назвав герб "самым бездарным произведением, существующим на полотне". Также он задался вопросом "при чем тут люди, живущие в СССР?".
Днем ранее в интервью каналу Deutsche Welle артист рассказал, как обрадовался и "накрыл стол" после распада Советского Союза. Когда актера спросили о том, когда он будет готов приехать в РФ, где не появлялся после грузино-осетинского конфликта в 2008 году, он заявил, что сделает это лишь после ухода из политики Владимира Путина и Дмитрия Медведева.
Напомним, ранее с критикой актера выступил российский сенатор Алексей Пушков. Он заявил, что Кикабидзе получил известность лишь благодаря Советскому Союзу, а иначе был бы просто "малоизвестным певцом с окраины Европы".
79-летний Кикабидзе является народным артистом Грузинской ССР, заслуженным артистом Украины. Его дебютной картиной стала "Встреча в горах". Всего он сыграл свыше 20 ролей, самая известная — в ленте "Мимино".
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