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Главный исполнительный директор корпорации Intel Брайан Кржанич покидает свой пост. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на размещенное на сайте корпорации сообщение.
"Корпорация Intel объявила сегодня об уходе Брайана Кржанича с поста главного исполнительного директора и члена совета директоров", — цитирует агентство текст пресс-релиза.
Врио главного исполнительного директора Intel назначен Роберт Суон.
РБК пишет, что причиной отставки Кржанича стал любовный роман, который он завел с кем-то из подчиненных вопреки существующим в компании правилам.
В корпорации отметили, что проведенное расследование подтвердило, что Кржанич в прошлом имел любовную связь с одним из сотрудников. Таким образом, он нарушил принятые в Intel нормы, запрещающие служебные романы. Пол сотрудника, с которым у главы корпорации был роман, не уточняется.
Сообщается, что за отставку Кржанича проголосовал совет директоров компании, поскольку он уверен в обязанности всех сотрудников Intel уважать ценности компании и исполнять требования принятого в ней кодекса поведения.
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